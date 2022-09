Han havde milliondyre malerier i hænderne uden at ane det

»I dag bor jeg i Danmark og er en del af den administrative afdeling hos MTAB Danmark . Vi sidder i alt 20 kunstprojektledere på deres kontorer i Norden. Hvis et museum i New York skal låne 20 værker fra forskellige danske museer til en udstilling, er jeg en af dem, de kontakter. Jeg kender de danske og internationale museers krav og ved, hvad det vil kræve at flytte de enkelte kunstværker. Jeg laver en plan, udregner en pris og vurderer, hvor mange og hvilke typer transportkasser vi skal bygge. Men som arthandler er det faktisk ikke så vigtigt, om værket er dyrt, billigt, nyt eller gammelt. Al kunst skal behandles med samme professionalisme. Det vigtige er, hvad værket er lavet af, og om det kan tåle at blive flyttet. Man skal kigge på strukturerne i værket«.