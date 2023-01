Ingen fattede mistanke. Hvorfor skulle forstanderinden på børnehjemmet på Østerbro dog tage livet af et barn?

Vilhelmine Møller blev tildelt kvindekønnet ved fødslen, men hendes fysiske udtryk passede ikke helt til datidens feminine idealer. Hun var desuden også meget klodset, dårlig til at sy og ordne vasketøj, og hun kunne ikke finde sin plads inden for de muligheder, hun havde. I dag ved vi, at Vilhelmine Møller var det, vi kalder interkønnet, og beskrev sig selv som et splittet menneske. 1800-tallets syn på køn var medvirkende til, at hun levede sit liv som en outsider og som udstødt.

