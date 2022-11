Tidligere himlede folk med øjnene. Nu er det spirituelle pludselig blevet smart

Engang var det kikset at gå til healing og få lagt tarotkort. Nu er popkulturen pludselig besat af det spirituelle, og flere og flere åndelige fællesskaber popper op rundt omkring i København. Men hvorfor lige nu? Det giver Pardis Pourahmad, der har transformeret sin natklub til et behandlingssted, et bud på her.