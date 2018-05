Kom med til de hemmelige forhandlinger i 'Forligsen': 18 dramatiske dage, der nær lagde Danmark ned

Om et års tid ventes metrotogene at trille i gang på den nye Cityring.

Samtidig kommer det til at koste ekstra at tage de førerløse undergrundstog. Kunderne vil blive afkrævet et såkaldt kvalitetstillæg på 1,60 kroner for at tage metroen i myldretiden og 1,28 kroner for ture, der foregår i de lidt mere stille timer.

Et to-zones pendlerkort, der i dag koster 395 kroner, får efter åbningen et prisskilt på 475 kroner, hvis brugeren vil have lov at tage metroen. Det svarer til en prisstigning på 20 procent, fremgår det af indstillingen til Movias bestyrelse, der har behandlet spørgsmålet om det kommende tillæg.

At tillægget kommer skyldes den oprindelige aftale fra 2006 og loven om etableringen af metroringbanen fra 2007.