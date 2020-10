Det er landsbyen med le og fakler. Hekseforfølgelse. Sådan har det føltes

Oven i at være overladt til sig selv med en alvorligt syg og stærkt plejekrævende datter er familien Gustavussen på Fanø blevet anklaget og mistænkt for vanrøgt, stofmisbrug, incest og for selv at være psykisk syge. Det hele er tilbagevist, og nu siger kommunen: »Undskyld«. Samtidig får datteren tilkendt den hjælp, hun og familien har haft hårdt brug for siden 2016.