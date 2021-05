Flere danske forskere har arbejdet for Kina uden at sige det til deres arbejdsplads

Et kinesisk talentprogram, som ifølge FBI bruges målrettet til industrispionage, har i årevis rekrutteret topforskere i Danmarks vindmølleindustri. Ifølge Politikens undersøgelse har forskerne i flere tilfælde takket ja til at arbejde for Kina uden at fortælle deres danske arbejdsgivere om det. Sagerne bekymrer den danske vindmøllesektor, mens eksperter advarer om, at Danmark må gøre mere for at beskytte værdifuld viden.