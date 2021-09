Hormonbehandling har reddet Bellas liv. Men hun vil aldrig tilbage på Riget

En ny afdeling på Rigshospitalet skulle være flagskibet for behandling til transkønnede. Men både transmænd og -kvinder bryder med centret, hvor de føler sig set ned på, og hvor de skal kæmpe for at få operationer, de egentlig er berettiget til. Nogle af dem søger nu hjælp i Aalborg, hvor et tilsvarende center har en helt anden tilgang.