Søren Pape: De andre blå partier må afgøre, om det skal være Ellemann eller mig

2021 har været et bittersødt år for Det Konservative Folkeparti. Bittert, fordi det utvivlsomt vil skrive sig ind i annalerne som året, hvor partiet sagde farvel til überkoryfæet Poul Schlüter, den eneste konservative statsminister siden systemskiftet i 1901.

Sødt, fordi partiet for første gang siden Schlüters velmagtsdage er kravlet op i toppen af partiernes superliga. Derop, hvor partiets medlemmer uden at blive beskyldt for overdreven optimisme kan tale om, at netop deres leder rent faktisk har en fair chance for at blive landets næste statsminister.