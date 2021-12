Styrelsen troede ikke på Karam Ayad. Da han klagede, fik han ret på alle punkter

Karam Ayad blev så frustreret over et afslag på en ny kok fra udlandet, at han klagede og fik medhold på alle punkter i Udlændingenævnet. Men han må stadig lukke butikker, da det er umuligt at få kokke. I begyndelsen af 2021 var der 28 sushirestauranter i hans kæde. Nu er der 22. »Min arbejdsglæde er forsvundet«.