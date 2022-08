Han hjælper sine udviste forældre fra sin Toyota: »Det er svært at beskrive, hvordan det er lige pludselig at sove i en bil«

Det syriske ægtepar er udvist af Danmark og anbragt på udrejsecenter, selv om læger siger, at det er uansvarligt. Dansk Flygtningehjælp har klaget over, at parret overhovedet opholder sig i centret. Sønnen, den 43-årige Ismail, passer nu forældrene i døgndrift fra sin Toyota.