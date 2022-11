Det er vanskeligt at forudsige, hvordan en ny regering kommer til at se ud. De røde partier bibeholder akkurat deres flertal, men Socialdemokratiets plan A er, at en regering skal dannes over midten. Det har både Venstre og Konservative dog udtalt sig meget skeptisk omkring, på trods af at blå blok ikke kan mønstre 90 mandater – hverken alene eller med Moderaterne.