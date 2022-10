Løkke er sit eget enmandsband – men hvem er resten af Moderaterne?

Men på bemærkelsesværdig vis er det lykkedes for tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen at styre sit nye parti, Moderaterne, og sin samling af uprøvede kræfter uden om møgsager i stil med, da Ny Alliances Lars Kolind i 2007 foreslog en flad skat på Fyn. Det fik hurtigt de imponerende meningsmålinger til at styrtdykke og vælgerne til at flygte.