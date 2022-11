I en hastigt voksende virksomhed har de gjort op med »mellemlederens bedste våben«

Nogle virksomheder oplyser, hvad hver enkelt medarbejder tjener ned til sidste krone. Andre steder er løn stadig tabu og noget, man ikke taler om. Men åbenhed om løn kan mindske løngabet mellem mænd og kvinder og måske gøre os gladere for at gå på arbejde. Om lidt – med et nyt EU-direktiv – bliver flere virksomheder tvunget til at oplyse om lønforskelle.