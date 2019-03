Professor: Sådan skaber vi ligeløn mellem mænd og kvinder

8. marts i år vil 28 fagforeninger på Christiansborg kræve mere åbenhed om løn: De skal vide, at løntransparens virker, men at mændene kan komme til at betale en pris, og at det kan påvirke virksomhedernes produktivitet.

Faktum er nemlig, at der var en virkning i kølvandet af loven om kønsopdelt lønstatistik, og at den kan måles på danske mænd og kvinders faktiske lønninger. Om det var selve loven, debatten om loven eller måske forventninger om flere stramninger i fremtiden, der bremsede mændenes lønstigninger, kan vi ikke vide, da vores analyse desværre ikke forklarer dette. Men vi ved fra andre undersøgelser, at mænd (generelt) er bedre til at forhandle løn og bonus end (de fleste) kvinder. Det er derfor muligt, at når lønforskellen bliver tydelig med de kønsopdelte lønlister, får virksomhedslederne nemmere ved at stå imod mændenes krav om større lønstigning.

Nu behøver vi ikke længere diskutere, om løngennemsigtighed har en effekt eller ej. Det har det, og nu ligger bolden på Christiansborg og i EU-Parlamentet: Hvis det er et politisk ønske at reducere løn-uligheden, så har vi nemlig her et redskab, der virker.