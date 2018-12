Mette Fugl: Magtens mandsdominerede netværk lever i bedste velgående, både som tankeløse vaner og som bevidste strategier

FOR ABONNENTER

For et stykke tid siden blev en tidligere nyhedsdirektør fra DR interviewet om journalistik og fik så også lige trillet en nedladende bemærkning om kvinder ind i talestrømmen: »Alt skal ikke vinkles på, om det er helt sort eller helt hvidt, for det mest interessante ligger – hvad de fleste kvinder efterhånden vil vide – i the 50 shades of grey«.