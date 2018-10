Pia Kjærsgaard og Jytte Hilden: »Der er ingen tvivl om, vi har været med til at bidrage til, at kvinder i dag har fået en helt anden stilling i samfundet« Pia Kjærsgaard og Jytte Hilden er enige om, at der i deres tid har været sværere vilkår for kvinder end for mænd i politik. De har banet vejen for fremtidige generationer, siger de. Og de har ikke været blege for at udnytte de fordele, det også har været at være kvinde.

»Ja, nu er det jo ikke, fordi det periodiske system fås i en feministisk udgave. Så det var bare at hænge i for os kvinder«.

Jytte Hilden løfter øjenbrynene. Hendes latter runger i Christiansborgs højloftede formandskontor, hvor hun er i gang med at fortælle om, hvordan hun besluttede sig for at uddanne sig til civilingeniør og pludselig befandt sig på et studium og senere i et fag, der stort set kun havde mandlige udøvere. Ved siden af hende sidder kontorets ejerkvinde, Pia Kjærsgaard (DF).

De to har sagt ja til at tale om deres tid som kvinder i dansk politik, for de er begge med i bogen ’Da kvinder tog magten’, der netop er udkommet. Sammen med seks andre fremtrædende politikere fortæller de til forfatter Søs Marie Serup om at være en generation af kvinder, der indtog en mandeverden på Christiansborg, og om de knubs og sejre, der er fulgt med i snart fem årtier i dansk politik.

»Det har ikke været nemt. Hverken min uddannelse eller mine titler i politik er noget, der er kommet ned som manna fra himlen, så jeg bare kunne sidde og se sød ud med mine blå øjne og krøllede hår. Nej, der skulle kæmpes for tingene, og jeg fik oven i det hele fire børn, inden jeg blev 30 år«, siger Jytte Hilden, der blev valgt til Folketinget for Socialdemokratiet i 1979 og senere blev både forsknings- og kulturminister.

Pia Kjærsgaard nikker ivrigt. Hun husker tydeligt følelsen af at sidde til partilederdebatter i Landstingssalen i 1980’erne, valgt for Fremskridtspartiet og omgivet af mænd.

Pia Kjærsgaard f. 1947. Uddannet hjemmehjælper. Valgt til Folketinget for Fremskridtspartiet i 1984. Stiftede i 1995 Dansk Folkeparti som hun var formand for indtil 2012. Siden 2015 har hun været formand for Folketinget.

»Billedet har ændret sig meget siden dengang og heldigvis for det. Der er ingen tvivl om, at vores generation af kvinder i politik alle har været med til at bidrage til, at kvinder i dag har fået en helt anden stilling i samfundet«, siger hun.

De taler begge om et »opgør med en tid bygget på mændenes præmisser«. Om »mandenormer«, der skulle brydes. Og om at udnytte de fordele, der også er ved at skille sig ud fra mængden.

»Kvinder blev kaldt ’det andet køn’. Det gør vi stadigvæk i nogen grad, men der er ingen tvivl om, at vi har været en del af en bølge af kvinder født i 1940’erne, der i den grad har præget tingene. Ændringerne var ikke sket, hvis der kun havde været enkelte af os, der trådte frem. Nej, de skete, fordi vi var mange, der sagde »se os, vi er her, og vi vil have lov til at være her««, siger Jytte Hilden.

Hendes mantra er ’fællesskab’. Et socialt væsen har hun været, siden hun var ganske lille og hendes mor opgivende spurgte, om hun virkelig behøvede at invitere alle vejens mange børn til sin fødselsdag. I Pia Kjærsgaards barndomshjem var fokus et andet. »Du skal aldrig bøje nakken«, lød hendes mors formaning. Og bøjet nakken har hun aldrig gjort, fortæller hun. Altid har hun haft en stålsat tro på sig selv og egne evner, og hun har gerne sat sig selv forrest, når hun fandt det nødvendigt. Som da hun forfremmede sig selv til politisk ordfører for Fremskridtspartiet, da partileder Mogens Glistrup i midten af 80’erne sad i fængsel. Hun spurgte ikke nogen i folketingsgruppen, men ringede i stedet til B.T. og delte den glade nyhed med dem.

Jytte Hilden f. 1942. Uddannet civilingeniør. Valgt til Folketinget for Socialdemokratiet i 1979 og sad indtil 1981 og igen fra 1984-98. Var kulturminister fra 1993-96 og forskningsminister fra 1996-98.

»Jeg vidste, at jeg skulle i front, for det var den eneste måde, partiet kunne gå frem på. Og jeg gad ikke diskutere det, så jeg gjorde det bare«, siger Pia Kjærsgaard. Hun gnægger lidt ved tanken.

Det er vel en meget atypisk handlemåde for en kvinde i din generation?

»Sådan har jeg ikke tænkt på det. Jeg kan egentlig ikke forstille mig, at en mand ville have siddet og tænkt: »Hvordan klarer jeg lige den her, når nu alle de her mænd er så trælse og ikke fatter, at jeg er den bedste«. Men det gjorde jeg«.

Blev kaldt det værste

Pia Kjærsgaard er overbevist om, at der har været andre præmisser for kvinder i politik, end der har været for mænd. Og nogle gange har det været anstrengende, siger hun.

»Jeg har aldrig rigtig taget til genmæle på det her med, at kvinder skulle være blevet behandlet værre end mænd. Men jeg tror aldrig nogensinde, at man havde råbt, skrevet og tegnet de samme ting om mig, hvis jeg havde været en mand«.

Hvad mener du?

»Jeg er blevet kaldt det værste af det værste. Luder, ekskrement, nazisvin, you name it. Den måde, jeg er blevet tegnet på indimellem, har været modbydelig. Ikke at jeg vil ynke mig selv, men det har da ikke altid været sjovt«.

Pia Kjærsgaard trækker pandehåret til side og gør sit karakteristiske lille kast med hovedet. Hun bliver tankefuld.

»Når jeg ser billeder af mig selv, fra da jeg blev valgt ind i 1984, tænker jeg: »Hold op, du var egentlig pæn«. Det er heldigt, for tænk, hvordan det havde været, hvis jeg havde været tudegrim eller vejet 20 kilo for meget. Så havde det været 10.000 gange sværere for mig. Så havde man helt sikkert fokuseret på det. Og det er da trist«.

Jeg tror aldrig nogensinde, at man havde råbt, skrevet og tegnet de samme ting om mig, hvis jeg havde været en mand Pia Kjærsgaard

Pia Kjærsgaard er meget opmærksom på ikke at virke for følelsesladet i sit professionelle virke, siger hun.

»Jeg kan naturligvis godt blive ked af det, jeg er et enormt følelsesmenneske, og der skal ikke meget til, før jeg fælder en tåre i private sammenhænge. Men jeg har aldrig gjort det i politik. Aldrig. Jeg har heller aldrig hidset mig op udadtil. Man skal ikke afsløre sig selv, tabe hovedet. Det er direkte dumt i politik. Især som kvinde. Så bliver man kaldt en tudeprinsesse«.

»Eller en tudekiks«, supplerer Jytte Hilden.

»Ja, eller en hystade«. Pia Kjærsgaard retter sig op i sofaen:

»Hvor ofte har jeg ikke fået overskrifter med ’Pia K. er rasende’ eller ’Pia K. raser’. Jeg har overhovedet ikke været rasende, men jeg har gjort indsigelse i forhold til ting. Det sker ikke på samme måde for mænd, at de bliver fremstillet som meget følelsesladede. ’Anders Fogh raser’ eller ’Lars Løkke raser’. Nej, vel?«.

Hvorfor er det sådan?

»Det skyldes helt klart, at vi kvinder er blevet opfattet som farlige i magtspillet, hvor mænd dominerede. Vi var farlige for de mænd, der sad på taburetterne, så kvinder er blevet høvlet ned på en anden måde. Når sådan en som mig har overlevet et liv i politik som kvinde, er det, fordi jeg har et godt helbred og humor«, siger Jytte Hilden.

Men det har ikke kun været svært at være hunkøn i hankønsverdenen på Borgen, tilføjer hun.

»Det har da også til tider været en klar fordel at være kvinde. Der blev lagt mærke til os på en anden måde, vi havde en større palet at spille på. Jeg har lavet interviews om mine smykker i dameblade for eksempel. Hvor mange artikler er der lavet om mænds slips?«.

Men er den slags ikke bare med til at cementere, at du tilhører ’det andet køn’?

Pia Kjærsgaard tager ordet:

»Det er da lige meget. Det handler om at udnytte den klare fordel, du som kvinde har ved at kunne promovere dig selv i en masse dameblade. »Kan du bage en kage?«, spørger de. »Ja, det kan jeg godt, vil du tage billeder af mig, imens jeg gør det?«, svarer jeg. Som politiker er du nødt til at gøre opmærksom på dig selv og vise, at der også er en person inde bagved«.

»Ja, du skal give noget af dig selv, men du skal vide, hvad du gør«, siger Jytte Hilden. »Og når du så sidder der med damebladene, får du lige elegant smuttet en lille politisk pointe med«.

Køn og kvalifikationer

De griner. Selv om enigheden synes overraskende stor mellem de to, der stort set altid har befundet sig i hver sin ende af spektret rent politisk, skal man ikke tage fejl. For nok bakker de hinanden op i, at det har været en hård tørn at være kvinde på Borgen, men de har altid tacklet udfordringerne forskelligt. Hvor Pia Kjærsgaard har sagt »Det klarer jeg selv«, har Jytte Hilden sagt »Det klarer vi sammen«.

»Når der stort set ingen kvinder er på magtfulde poster inden for bestemte felter, er det nødvendigt at gøre noget aktivt for at gå op imod det. Ved at netværke med andre kvinder, ved at hjælpe yngre kvinder frem. I min tid som minister gjorde jeg rigtig meget for det. Og det blev der talt rigtig meget om i den offentlige debat«, siger Hilden.

»Det kan jeg altså godt forstå, at der gjorde, for der var jo virkelig noget om snakken«, siger Pia Kjærsgaard og ryster overbærende på hovedet.

»Ja, men der blev faktisk lavet en opgørelse over samtlige personer, jeg havde udnævnt, høj som lav, så det viste sig, at præcis halvdelen var mænd, og halvdelen var kvinder. Se, det er interessant«.