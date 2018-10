Eliteforskere: Vi får først mere diversitet i bestyrelserne, når medlemmerne vælges på en anden måde

For det første ønsker en del kvinder ikke at blive kvoteret ind. Man vil vælges på baggrund af sine kvalifikationer og ikke af sit køn. Selv om denne kritik ikke tager højde for, at de nuværende rekrutteringskanaler de facto er til fordel for mænd, kan kvoter betyde, at kvinder, der kvoteres ind, stemples i bestyrelsesarbejdet.

For det andet kan kvoter have utilsigtede skadevirkninger. Det viser eksemplerne fra Norge, hvor man lovgav om kvoter for køn i bestyrelseslokalerne i 2016. Her førte kvoterne ofte ikke til, at der blev rekrutteret bredere. Faktisk betød de norske kvoter ifølge forskerne Cathrine Seierstad og Tore Opsahl i stedet, at de få kvinder, der i forvejen var centralt placeret i erhvervsnetværket, blot blev endnu mere centrale. Ovenikøbet var der endnu en utilsigtet sideeffekt. Kvinder, der var godt i gang med en karriere som direktører, fik så mange tilbud om at træde ind i bestyrelser, at de ikke fik tid til deres eget lederjob. Dermed blev fødekæden for kvinder til topdirektørposterne skåret over.

For det tredje kan kvoter ikke bruges, når det handler om minoritetsgrupper, der er underrepræsenteret. Vi ved, at homoseksuelle, personer med anden etnisk herkomst eller personer med ufaglærte forældre også har langt sværere ved at få bestyrelsesposter. Men vi kan jo ikke kvotere en plads til hver af disse samt alle andre, der i øjeblikket ikke rammer bestyrelsens idealbillede af den midaldrende hvide Djøf-mand født med guldskeen i munden, i alle virksomhedsbestyrelser. Ud over at det ville være et administrativt helvede, kunne det også kræve, at følsomme personoplysningerne skulle lægges frem i mangfoldighedens navn.

Derfor er løsningen på den manglende diversitet, når det gælder både køn og andre underrepræsenterede grupper, at ændre måden, hvorpå folk vælges til disse poster. I vores analyser af den danske magtelite kunne vi se, at diversiteten i højere grad kommer de steder, hvor folk er på valg, især inden for politik og fagbevægelse. I erhvervslivets bestyrelser, hvor nye medlemmer ofte i praksis vælges af de eksisterende medlemmer, er det nok at passe i det etablerede idealbillede. Sætter man en bredere sammensat gruppe til at vælge bestyrelsesmedlemmer, bliver gruppen af bestyrelsesmedlemmer oftest også bredere sammensat.

Der er to muligheder for at få flere på valg. Dels kan man beslutte, at bestyrelsen i store og mellemstore danske virksomheder får samfundsrepræsentanter, som udvælges af et panel af tilfældigt udtrukne borgere.