Det er 42 år siden, at loven om ligeløn blev vedtaget. Men mænd tjener stadig markant mere end kvinder. Hvad i alverden er der galt?

Selv om det er 42 år siden, at Folketinget vedtog loven om ligeløn, er lønforskellen i dag den samme som for 10 år siden. Mænd tjener stadig 17-21 procent mere end kvinder ifølge tal fra SFI og Danmarks Statistik

Løn siger noget om, hvad man er værd. Og hvorfor er kvinders arbejde mindre værd end mænds? Det er det, fordi kvinder er mindre værd end mænd.

Da den polske EU-parlamentariker Janusz Korwin-Mikke i 2017 fra talerstolen sagde, at kvinder både er mindre, mindre intelligente og derfor mindre værd end mænd, lød der et ramaskrig. Men har han ikke ret?

Ofte bliver det sagt, at nedvurderingen af kvinder er et for længst overstået kapitel. Men hvorfor taler vi stadig om kvindelige læger og kvindelige præster i en tid, hvor der faktisk er flere kvinder end mænd i begge de nævnte fag? 56 procent af præsterne i den danske folkekirke er kvinder ligesom 51,2 procent af vores læger. Og hvorfor er det stadig vanskeligt for mange at løse følgende lille gåde: En far og søn er ude for en ulykke. Faderen dør. Sønnen køres på hospitalet. Den vagthavende læge tilkaldes og udbryder: Ham kan jeg ikke operere, det er min søn?

Fordi vi ikke nået videre end i 1928, da Virginia Woolf med slet skjult ironi kunne citere følgende: En kvinde, der komponerer, er som en hund, der går på bagbenene. Det er ikke smukt, men man forbavses over, at det overhovedet kan lade sig gøre. Hun konkluderer, at historien gentager sig selv. Men det gør den jo ikke. Det er os, der gentager historien.

Det er os, kvinder som mænd, der ser mænd som mennesker og kvinder som noget andet, der er mindre værd.

Tillad mig et at give eksempel. Jeg var i august Invited Speaker til verdenskongressen for filosofi, der i år blev afholdt i Beijing. Vi var ikke mange kvinder, der nød den ære at være inviteret til at tale til hele kongressen. Der var faktisk kun mig og Judit Butler. Hende skal jeg komme tilbage til. Der var mange medfølgende hustruer og mange kvinder blandt de kinesiske studerende.

Vi konstruerer vores køn, i lyset af hvad vi identificerer os med

Alle 6.000 deltagere var inviteret til en åbningsceremoni, hvor generalsekretæren for Fisp (Fédeération Internationale Des Sociétes de Philosophie) samt den kinesiske kulturminister og fem andre delegerede holdt åbningstalerne.

De var alle mænd. Og de blev, mens de sad i et panel på en scene, betjent af to unge kinesiske kvinder, der graciøst sørgede for, at deres vandglas og tekopper hele tiden blev fyldt op under den tre timer lange ceremoni.

Det var der nogle, der studsede over. Men ikke mange. Påfaldende få faktisk. Og det, tænkte jeg, var underligt i 2018 blandt højtuddannede akademikere. Men så holdt Judith Butler sin tale, og så forstod jeg det hele.

Butler, født 1956, er amerikansk filosof, sociolog og queerteoretiker. Hun fremførte, at køn og kønsroller altid opstår ved efterligning og performative handlinger.

Vi konstruerer vores køn, i lyset af hvad vi identificerer os med.

Men der er bestemt ikke frit valg på alle hylder. Kvinder og mænd identificerer sig groft sagt med det kønsstereotype billede, der får flest likes i den sociale kontekst, også selv om det ikke er det bedst lønnede og dermed det mest værdifulde billede, når det gælder den kvindelige stereotyp.

Og det er derfor vi, kvinder som mænd, skal lade være med af udnævne visse dyder, egeskaber eller væremåder som værende særlig kvindelige.

Det bliver ofte sagt, at kvinder er søde, bløde og empatiske. Og at de har varme hænder og kan multitaske.

Den definition er der ikke andet galt med, end at det er en konstruktion. Det er en konstruktion, vi selv har skabt, og som vi bliver ved med at genskabe, hver gang vi gentager den.

Og så er det måske ikke så underligt, at nogle af de eneste jobs, hvor kvinder faktisk bliver vurderet som værende mere værd end mænd, er omsorgsarbejde inden for social- og sundhedsområdet.

Ja, også så når det gælder tilberedning af fastfood og almindeligt receptionistarbejde. Inden for disse områder tjener kvinder helt op til 6 procent mere end mænd.

Men er der ikke forskel på mænd og kvinder? Jo, gudskelov! Der er forskel på gener og genitalier. Og så er der forskel på, hvordan vi værdisætter hinanden.

Når vi i gamle dage talte om søde piger og raske drenge, konstruerede vi en forståelse af, hvad der hørte til det enkelte køn.

Den konstruktion gentager vi, når vi i dag taler om 12-tals piger. At flere, belært af politiske korrekthed, bevidstløst tilføjer, at en 12-tals pige både kan være en dreng og en pige, er bestemt ikke godt nok. Selve glosen er kønnet og konstruerer en særlig forståelse af, at den kvindelige måde at lære på ikke er helt så fin som den mandlige. For nu at sige det pænt.

Og så er det jo klart, at det vurderes som et problem, at 63 procent af de optagne på Københavns Universitet (KU) i år er kvinder. Det er ikke kønnet, der er problemet; det en konstruktionen af kønnet som bærer af en mindreværdig måde at lære på og derfor være akademiker på.

Det afspejler sig siden i, at på trods af det stigende antal kvinder blandt de studerende udgør kvinder kun 32 procent af adjunkter og lektorer og 20 procent af professorerne ( KU-tal, 2015). Alligevel kalder Universitetsavisen KU et kvindeuniversitet. Og det er ikke positivt ment.

Betegnelsen 12-tals pige har tilføjet kinden en ny dyd, som desværre er en last: Kvinder opfylder studiemålene, svarer rigtigt til eksamen og får derfor de højeste karakterer.

Det er kun i et samfund, hvor der på forhånd er konsensus om, at kvinder er mindre værd, at sådan en slutning kan have sin gang på jorden.

Når termen 12-tals pige så hurtigt har vundet indpas, som tilfældet er, kan man tale om Backlash, altså om, at den gradvise ligestilling mellem kønnene, der faktisk har fundet sted i den vestlige verden, bliver bombet noget så eftertrykkeligt tilbage. Ikke af nogle onde mænd, men af enhver, kvinde som mand, der ukritisk køber denne nye konstruktion af kvindekønnet og lader vores piger identificere sig med den.

Kvinder og mænd er ikke ens. Derfor er det selvfølgelig også en misforståelse, når kvinder klæder sig som stereotypen på mænd og ifører sig jakkesætlignende

gevandter, der skal signalere alvor og beslutsomhed.

Men det er en fuldt ud forståelig misforståelse, fordi det er tydeligt, at denne dresscode er den gængse de steder, hvor magten og det højere værd har sin gang.

Dog er det en lige så stor misforståelse, når kvinder, for at manifestere deres køns magt, klæder sig (ud) som en overdreven stereotyp på kvindekønnet ved at iføre sig kortere kjoler, strammere nederdele, højere sko og mere makeup, end hvad de fleste, kvinder som mænd, ville finde tilstedeligt.

For hvad signalerer sådan en påklædning? Den søde, stille pige med varme hænder og store troskyldige øjne, madonnaen, er blot blevet erstattet med vampen, der nok ved, hvad hun vil seksuelt, og som forførende føler sig manden overlegen.

Det er netop pointen i bogen ’Ludermanifestet’, hvor der tegnes et nyt billede af kvinden som en person på høje hæle med dyb halsudskæring, der både kan beskæftige sig med kvantefysik og computerkodning.

Så længe kvinder hele tiden er bevidste om deres køn som noget, der kvalificerer dem på en særlig måde i forhold til mænd, diskvalificerer de sig selv

Men så er vi ikke kommet ét eneste skridt videre i ligestillingsdebatten.

For på nøjagtig samme måde som det findes forkasteligt, at éns påklædning, éns seksualitet og éns køn ses som indikation på en lavere grad af intelligens, er det at opfinde en ny kønsstereotyp, som vi kunne kalde den vise vamp, og dermed sammenkæde køn og intelligens gennem en opposition til manden, der jo mangler både vagina og vampetræk, at gøre kvinden en bjørnetjeneste.

Når tre veluddannede, veltalende og velproportionerede kvinder som Ekaterina Krarup, Louise Kjølsen og Nikita Klæstrup ser det som deres opgave at reclaime retten til at være et seksuelt og tænkende væsen på samme tid, gentager de blot den fordom, de forsøger at gøre op med og fastholder os i tanken om, at kvinder kan tænke, selv om, på trods af, eller fordi de er kvinder.