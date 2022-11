Han fandt det perfekte skibsvrag: »Vi kan kigge ind i kaptajnens kahyt og ane, at der stadig står møbler«

Gert Normann er dykker, ekspert i vrag og leder af Seawars Museum. For nylig gjorde han et helt usædvanligt fund. Et flere hundred år gammelt træskib, der står intakt på bunden af Østersøen.