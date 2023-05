»Det er barskt, hvad de skal igennem«: Slaget om Mjølnerparken er i fuld gang

60 procent af Mjølnerparken skal sælges. Beboere i to karreer er derfor blevet opsagt, og deres lejligheder skal udbydes på det private boligmarked for at få en ny og mere velhavende type beboere ind. Nu skal sagen for Menneskerettighedsdomstolen, da landsretten har fastslået, at de beboere, der har lagt sag an mod staten for at udøve diskrimination, har en sag. Det får dog næppe praktisk betydning. Beboerne bliver smidt ud lige nu, og ingen ved, hvornår sagen afgøres. I øjeblikket er det dog de stærke, der flytter, mens de svage bliver. Meningen var det modsatte.

FOR ABONNENTER