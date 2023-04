Ivrig lystfisker: »Det er som at vinde en million eller to i Lotto. Og nu gør jeg det igen«

Søndag gik laksefiskeriet i gang i Skjern Å. Jesper Ottosen er ivrig lystfisker, og tirsdag fangede han en fisk, der var så stor, at det for ham føles som at vinde i lotteriet. Følg et vildt døgn her.