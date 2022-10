Kampene i kampen: Her bliver folketingsvalget ekstra spændende

Inger Støjberg og Mette Frederiksen skal duellere i det nordjyske, mens statsministerkandidat Søren Pape Poulsen skal kæmpe om stemmerne med Venstre-veteranen Søren Gade i Vestjylland. Her er et overblik over folketingsvalgets mest interessante slagmarker.