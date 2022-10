Bare kom an med klimaafgifter: Sif Thieme og Andreas Dalland fanger CO2 på deres gård

Men der, hvor afgrøderne er høstet, lyser metervis af kraftige rækker nysået rug nu lysegrønt. For her på Spaanbrogaard mellem Nyborg og Kerteminde dyrker de jorden efter principper, som skal ligne naturens egne så meget som muligt. Derfor er her plantet nyt, som holder jorden ved lige og binder CO 2 i rødderne for miljøet, biodiversiteten og klimaets skyld.