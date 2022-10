En kvinde i gul vindjakke kommer løbende – og så bliver Mette Frederiksen berørt

Der er den enlige far, som har så lidt at gøre med, at hans børn vil låne ham penge. Han synes, at Mette skal stramme sig an. Der er pigen, der skal stemme for første gang. Hun vil stemme på Mette, fordi hun er så menneskelig. Der er indvandreren, der godt kan lide hendes udlændingepolitik. Så er der den forræderisigtede tidligere efterretningschef Lars Findsen, som sælger bøger i samme hast, som Søren Pape mister stemmer. Alle er de en del af Mette Frederiksens rejse rundt i landet.