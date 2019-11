Elever på verdens nordligste højskole: »Vi har ikke klimaangst, vi vil handle«

I september åbnede verdens nordligst beliggende højskole på Svalbard, som er et af de steder i verden, hvor klimaforandringerne er tydeligst. Politiken tog med eleverne ud for at dokumentere gletsjernes smeltende is og få svaret på, hvad højskolen på grænsen til ingenting vil gøre for at vende udviklingen.