I stedet for at skælde ud, går Lis Hermansen med på legen

I Børnehuset Uglebo i Brøndby Strand er der børn fra alle sociale lag. Her er pædagogen Lis Hermansen nomineret til Politikens Pædagogpris for sit overblik og for både fysisk og i overført betydning at være i børnehøjde.