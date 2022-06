26-årige Emil Buus Steffensen om livet med studiet: »For mig handler det egentlig bare om at være med, uanset hvor god eller ikke god, man er til det«

Lige nu er jeg i praktik hos en startupvirksomhed, der hedder NaviBlind, som en bekendt startede for fire år siden, og som jeg faktisk selv har været med til at udvikle ideen bag. Vi har udviklet et apparat, der skal gøre det nemmere for synshandikappede at komme fra A til B. Det fortæller dig ruten, mens du går – lidt ligesom Google Maps, men bare meget mere præcist, så man for eksempel får at vide, hvis man skal stoppe ved en fodovergang.

/*Kopier linkadressen til mediet (videoen) i højre panel og paste ind her*/ Bliv oplyst, uanset hvor du er Prøv vores digitale abonnement for 149 kr. om måneden i de første 6 måneder. Få halv pris her Er du under 30 år? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her