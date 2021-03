Hvordan får man en træt 16-årig op af sengen efter et års onlineundervisning? Her er tre læreres bud

Khalil Mashinesh, 27 år, matematiklærer på Hillerød Teknisk Gymnasium

Det blå skær fra computerskærmen lyser om kap med flammerne i vægpejsen på Khalil Mashineshs morgenfriske ansigt. Der er ikke et hår, der sidder forkert i frisuren, og den unge matematiklærers stemme er allerede energisk, da han præsenterer et overdådigt morgenbord med tre forskellige slags juice og bagerboller. Klokken er kvart i otte, det er fredag morgen, og 27-årige Khalil Mashinesh skal undervise 1.a på Hillerød Teknisk Gymnasium.

Han sidder i en voluminøs velourlænestol, hvor der er plads til mere end et menneske. I kælderrummet i Helsingør er der i alt syv sofaer pyntet med puder med similisten og en bar med et par vandpiber skubbet ind bag disken.

Flere og flere stemmer mumler godmorgen på skærmen.

»Hva’ så, 1.a, godmooorgen. Kan I alle sammen komme op at stå?«, siger Khalil Mashinesh til skærmen og tager telefonen frem og sætter kunstneren Mufasas popnummer ’Friday’ på. Kombinationen af Khalil Mashineshs energi og nummerets dansevenlige toner får én til i et splitsekund at føle, at man står på en af de klubber, hvor stilheden har været rungende i et år.

Han hopper op og ned i lænestolen med hænderne i vejret og et kæmpe smil, der næsten kan virke provokerende over for de morgentrætte teenagere på skærmen.

»Aaargh, der var ikke helt nok, der var oppe at stå«, råber han.

Han scroller sangen tilbage til start. Eleverne griner og danser med på skærmen.

Efterfølgende skal der regnes med funktioner og laves matematiske beviser. Klassen har lavet et nyt håndtegn under onlineundervisningen, de kalder en »wup-wup«, der bedst kan beskrives som, at man skubber til taget. Hver gang nogen i klassen har udført et matematisk bevis korrekt, bliver der kvitteret med en wup-wup fra resten af klassen. Khalil Mashineshs stemme er lige energisk hele vejen igennem med termer som »let’s go!« og »årh bro, you get me?« som respons til elevernes arbejde.

Og selvom en elev i klassen påpeger overfor Khalil, at nogle af hans moves er to år gamle, er det netop Khalil Mashineshs energi og humør i matematiktimerne, der har gjort nedlukningen nemmere for 1.a.

»Det er meget svært at stå op til onlineundervisning. Men Khalil gør det nemt, fordi han har en mega fed energi, og han bare forstår unge mennesker, og hvad der går os på. Når han for eksempel laver den der fredagsdans, så ved jeg, at når jeg går på online fredag morgen, så bliver jeg pisseglad«, siger Safwan Ishaq på 16 år, der går i 1.A og er en af de elever, der har indstillet Khalil Mashinesh til prisen.

Man bliver nødt til at stå op om morgenen og tænke, hvordan kan jeg tale med dem, gribe dem og snakke med dem. Jeg viger ikke fra at være mig selv. Og så giver jeg dem et frirum til at være sig selv – teenagere Khalil Mashinesh, matematiklærer på Hillerød Teknisk Gymnasium





Khalil Mashinesh oplevede, at 1.a havde det svært socialt, fordi de ikke nåede at lære hinanden at kende så godt før nedlukningen. Derfor bruger han meget tid på at sørge for, at de bliver venner med hinanden ved også at give plads til en anden jargon end kun lektier og matematik.

Foto: Janus Engel/FREELANCE Safwan Ishaq har indstillet sin nye matematiklærer til Undervisningsprisen, fordi han gør det nemmere at holde humøret oppe derhjemme.

»Man bliver nødt til at stå op om morgenen og tænke, hvordan kan jeg tale med dem og gribe dem. Jeg viger ikke fra at være mig selv. Og så giver jeg dem et frirum til at være sig selv – teenagere. Hvis man kan give dem plads til, at de får deres energi ud og præstere på et andet niveau – altså måske er en elev ikke særligt god til at regne, men personen kan fortælle en fed anekdote eller give et positivt indtryk. Det er supervigtigt, at de trives socialt, når motivationen er svær at holde oppe«.