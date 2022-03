Elevens øjne var røde af træthed, og han havde svært ved at koncentrere sig. Han var blevet smidt ud hjemmefra og havde sovet i en kold bil i flere dage. Det var første gang, at Nana Holm Kristiansen ringede hjem til sin mand for at sige, at der altså var en af hendes elever, der skulle låne campingvognen i et par dage.

»Min mand var meget skeptisk. Han spurgte, hvor længe jeg havde kendt ham. Jeg svarede, at jeg havde kendt ham i to uger. På det tidspunkt boede vi også hos min far. Til min far var det vist snarere noget med, at jeg lige i forbifarten fik leveret beskeden, mens jeg skyndte mig væk, så han ikke kunne sige noget«, fortæller hun.

Nana Holm Kristiansen er uddannet anlægsstruktør. Det er dem, der blandt andet beskæftiger sig med kloak og belægning. Hun underviser på snart femte år på Leanmark Tech i Horsens. Mens nogle lukker og slukker klokken 16, så er det her fortællingen om en underviser, der har mere eller mindre døgnåbent.

»Hvis en elev ringer om aftenen, så skal man også tage den. Medmindre man sidder til middag med dronningen. De ringer jo kun, hvis der er noget«, siger hun.