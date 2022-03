Når medierne skulle i kontakt med en sort skole på Nørrebro, så ringede de altid til dem

Inviterede sig selv på pakistansk kagebord

Der er mange episoder, som Rushy og Rubina har lyst til at fremhæve fra deres tid på Sankt Hans Gade Skole, og derfor flyver anekdoterne fra den ene side af bordet til den anden. Det virker til, at der ikke længere er plads til en journalist i samtalen.

»Lejrturen!«, udbryder de, nærmest som om, at de sender på samme frekvens. Barndomsveninderne er gået i selvsving, og selv deres tidligere lærer Marianne må efterhånden melde pas. Hun kan ganske enkelt ikke huske den historie, som de kaster sig over som den næste. Selv om hun rent faktisk er hovedperson i den.

De to piger måtte ikke komme med på lejrtur. Deres forældre anede ganske enkelt ikke, hvad det var for noget, og derfor følte de sig ikke trygge ved tanken. Det budskab fik Rushy og Rubina leveret til Marianne, der kvitterede med at invitere sig selv på te og pakistansk kagebord hos familierne. Marianne satte håret op, så hun som ung lærer så ældre ud. Cyklede hen til den ene familie, hvor hun detaljeret forklarede, hvad der skulle ske på lejrturen og argumenterede for, hvorfor det var vigtigt at komme med. Muligvis blev det også sneget ind, at en af de andre allerede havde fået lov. I hvert fald kom de med på lejrturen med cykler, som de aldrig havde prøvet før. Og den del kan Marianne godt huske.

»Jeg anede ikke, at pakistanske piger ikke cyklede. De fik en cykel. Kørte de ned ad bakken? Ja, det gjorde de. Hvor langt kom de? Ikke ret langt«, siger Marianne.

De griner alle tre højt, længe og hjerteligt.

»Du ville rigtig gerne have vores forældre på banen. Jeg kan tydeligt huske, at du sagde til mig, at jeg skulle gå hjem til mine forældre for at sige, at de skulle komme til forældremødet. Min far ville ikke, fordi der blev drukket øl. Du sagde, at I ville lade være med det«, siger Rushy henvendt til Marianne og fortæller videre.

»Og så var det, at han sagde, at han ikke ville, fordi han ikke forstod dansk. Du sagde, at skolen nok skulle finde en løsning på det. Og det endte jo med, at han mødte op i sit stiveste puds til det forældremøde, hvor I havde sørget for en tolk. Min far kommenterede, at tolken oversatte forkert, og at de altså ikke behøvede at bruge penge på det en anden gang. Han følte sig set og hørt«.