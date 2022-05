»Kom så! Jeg siger ‘A’«, lyder det fra lærer Karina Smed, hvorefter to elever i kor udbryder: »B!«.

Alle i klassen tager sig til hovedet. For det handler om at samarbejde, så kun en elev siger det næste bogstav. Efter et par fejlslagne forsøg lykkes det eleverne i 5.b at nå hele vejen rundt ved at holde intens øjenkontakt.

»Hvorfor lykkedes det til sidst?«, spørger Karina Smed ud til forsamlingen.

»Team work makes the dream work!«, lyder det fra en elev, hvis kinder stadig er helt røde.

For det er ikke mange minutter siden, at eleverne har lavet skihop på livet løs i skolegården. Det er Karina Smed, der har meldt dem til klassedysten, hvor de hver uge skal løse nogle sjove udfordringer med samarbejde og sammenhold i fokus.

Netop sammenhold er grundstenen i Karina Smeds undervisning, hvor hun formår at få dem med, der ellers er trætte af skolen, fordi bogstaverne hopper og danser.

Ligesom hun lukker dem ind, der er blevet mere eller mindre udstødt fra andre skoler, får fyldt dem med selvtillid og vigtigst af alt: gjort dem til en del af et sammentømret hold.

Derfor er Karina Smed fra Skolecenter Hirtshals nomineret til Politikens Undervisningspris.

Verdens bedste dag

Den sjove udfordring skiftes ud med ordklasser...Knap så sjovt, skulle man tro. Det er i hvert fald nok de færreste, der griner helt ned i maven, når der skal terpes ordklasser. Men det gør de i 5.b.

Karina Smed har til dagens danskundervisning medbragt et slag UNO, der dog afviger en lillebitte smule fra det klassiske kortspil. Eleverne skal sørge for at placere den samme ordklasse som den øverste i bunken.

»Jeg vågner nogle gange om morgenen, hvor jeg tænker, at jeg virkelig hellere vil blive under dynen. Men så kommer jeg i tanke om, at det er tirsdag. Det er verdens bedste dag, fordi der har vi Karina hele dagen«, siger en elev og en anden supplerer begejstret:

»Vi har det bare sjovt og laver alle mulige ting!«.

Det er ikke unormalt, at Karina Smed finder alternative måder at undervise eleverne på. I hvert fald begynder de alle at nævne så mange forskellige lege og udflugter, så man næsten bliver helt forpustet.

De har været på besøg hos borgmesteren, de har læst med læsehund, de har været i skoven for at bygge fuglehuse, de har leget masterchef, de har arbejdet med VR og så har de har haft besøg af en med tourettes. For blot at nævne nogle af eksemplerne.

»Der er så mange muligheder, så dem kan jeg lige så godt bruge i min undervisning. Fra min egen skoletid er det også de oplevelser, hvor vi var ude at lave ting, som jeg kan huske. Jeg husker godt nok ikke meget fra diktat. Altså, hvis tingene ikke er sjove, så kan jeg råbe og skrige fra nu af og til jul, men så lærer de ingenting«, siger Karina Smed.