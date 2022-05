For dem er han 'the man, the myth, the legend'

En elev står med et kæmpe sæt briller i hånden. Brillerne kan vise ting på indersiden af brilleglassene, som ellers ikke ville kunne ses med det blotte øje.

En form for computer, der går, hvor du går, og ser det, som du ser. Et væld af digitale oplysninger som smelter sammen med din virkelige verden.

De benytter sig af dem i militæret, og kirurgerne benytter sig af dem på operationsstuen. De såkaldte Hololens. Steve Jørgensen har sørget for, at også hans elever kan få lov til at lege med udstyr, som han anser som en del af industriens fremtid.

Og dagens lokale leverer et kig ind i den fremtid, hvor det ikke kun er Hololens, der bliver arbejdet med. En elev har gang i en robot, der kan udfordre dig i sten, saks, papir. Om ikke så længe kan de små robotter måske endda udfordre dig i en fodboldkamp. Og så er der de elever, der arbejder med grøn-it og har programmeret en vejrstation.

Det er Steve Jørgensen, der er manden bag projekterne. Han er et slags omvandrende leksikon på Tech Ballerup. Og så er han grunden til, at eleverne møder op. Netop evnen til at motivere eleverne på praktikcentret er grunden til, at han er nomineret til Politikens Undervisningspris.

Fremtidens vigtigste

Elevernes første indtryk var, at han virkede som »noget af en sjov fætter«. Men de blev hurtigt blæst bagover af hans faglighed og enorme engagement i dem og i faget.

»Når Steve får gode ideer, så kommer der altid lige lidt ekstra på opgaven. Han har en ekstrem stor viden. Det er helt absurd. Der er ikke noget, som Steve ikke ved. Derfor er det heller ikke unormalt, at han engang imellem er væk i længere tid, når han egentlig bare skulle hente sig en kop kaffe. Han får så mange spørgsmål på vejen«, siger elev Patrick Stoltenberg, hvorefter en af de andre elever byder ind:

»Han er vanvittig god til at forklare os, hvordan vi skal gribe tingene an. Vi er aldrig i tvivl om, hvad han mener. Der er andre undervisere, hvor man skal gætte sig til det. Men Steve han er bare skarp«, siger Niklas Vedeby.

Steve Jørgensen elsker da også sit fag så meget, at han kan have svært ved at slippe det. Han anser sit fag som et af fremtidens vigtigste, og nyder hvad han kan skabe sammen med eleverne.

»Det er et meget, meget spændende fag, der udvikler sig hele tiden, så det kræver, at du hele tiden læser op på nye ting. Det er en af mine vigtigste opgaver at finde ud af, hvad fremtiden kommer til at bringe i samspil med eleverne«, siger han og tilføjer:

»Men det er ikke kun it-faget i sig selv, som driver mig. For mig handler det om at give dem gejst. Det er egentlig det, som er min største motivation. Selve ledelseslaget i at få eleverne sendt godt afsted, at de får en god karriere og vigtigst af alt et godt liv«.