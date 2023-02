Han var lige ved at droppe ud, men så kom han i lære hos ham fra 'I hus til halsen'

Det gik stærkt

Ud over at være i fjernsynet har Dennis Lindequist firmaet Kochus og Co., hvor han med sine seks ansatte renoverer parcelhuse. Han har særligt taget én ting med sig fra sin egen tid i lære. For ud over at lære sit håndværk lærte han, at når man har det sjovt, gør det ikke så meget, hvis arbejdet er hårdt.

Han var i lære i en større entreprenørvirksomhed og husker en dag, de skulle løfte nogle gipsplader ind i en lejlighed, de arbejdede på. Det skulle gå så stærkt, at det foregik i løb.

»Der var fart over feltet, men det var med god energi, og vi hørte altid musik. Det passede godt til mit temperament«, siger Dennis Lindequist.

Da Sune Poulsen en dag troppede op med en ansøgning i hånden, så han Dennis Lindequist »flyve rundt og arbejde med et smil«. Sune Poulsen var vant til, at der var brok på arbejdspladsen, og at han skulle være »mesters højre hånd«, som han kalder det. Når han endelig fik lov til at lave noget selv, følte han sig overvåget.

»Det passede mig dårligt at gå og feje og hente værktøj. Jeg ville jo gerne lære faget«, siger Sune Poulsen.

Han overvejede, om han skulle tage en gymnasial uddannelse i stedet, men skolen opfordrede ham til at søge om en læreplads hos Dennis Lindequist, som havde spurgt skolen, om der ikke var nogen, der manglede en læreplads.

Så det gjorde han i stedet.

De tog en snak, og det blev hurtigt klart for Dennis Lindequist, at den unge mand følte sig misforstået på sin læreplads. Der er 18 års aldersforskel på dem. Alligevel kan han se noget af sig selv i Sune Poulsen, der ligesom ham har »krudt i røven«.

Han kunne møde ind allerede om mandagen.

Lærlinge er et samfundsansvar

Dennis Lindequist har også en større mission med at have en lærling.

»Jeg vil gerne uddanne fremtidens tømrere. For det er virkelig vigtigt samfundsmæssigt at åbne folks øjne for det her fag«, siger han.

Ifølge tænketanken Cevea er det små og lokale virksomheder som Dennis Lindequists, der tager flest elever og lærlinge. Cevea har i samarbejde med Megafon spurgt 500 repræsentative danske virksomheder, hvor mange elever eller lærlinge de har haft. Undersøgelsen viser, at virksomheder, som primært har kunder i lokalområdet, i gennemsnit har 9 lærlinge per 100 ansatte, hvilket er betydelig flere end virksomheder, som har kunder i hele landet eller verden.

Når man arbejder på den måde, bliver man lige så meget venner som kollegaer Sune Poulsen, lærling

»Det er interessant, fordi det bryder med forestillingen om, at store og internationale virksomheder tager socialt ansvar, fordi de brander sig med det. For de lokale virksomheder handler det mere om at bidrage til lokalsamfundet ved at tage lærlinge, fordi man føler, man hører til«, siger direktør Asbjørn Sonne Nørgaard.

Han understreger, at man godt kan kalde det socialt ansvar at tage lærlinge.

»Selvfølgelig kan man argumentere for, at det også godt kan betale sig for virksomheden at have lærlinge. Men når vi kalder det socialt ansvar, er det, fordi man bidrager til det fælles gode, nemlig at skabe kvalificeret arbejdskraft, som bidrager til fællesskabet«, siger han.

Plads til at være ung

Dennis Lindequist mener, at man løfter den opgave bedst ved at huske, at lærlinge er unge mennesker.

»De kommer lige fra folkeskolen og ud i en uddannelse. Man skal ikke bare trække arbejdet ned over hovedet på dem, når de kommer ud i lære«, siger han.

For eksempel skal der være plads til at gå i byen med vennerne en aften og møde lidt senere dagen efter. Den frihed afspejler sig også i måden, Dennis Lindequist lærer fra sig på.