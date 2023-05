Han var 20 år i marketing. Nu er tysk blevet den upopulære vare, han skal sælge

En aften ringede 15-årige Alma Duer Hansens tysklærer til hendes forældre.

Han ville fortælle, at deres datter var blevet virkelig god til sproget. Alma blev overrasket, for hun havde aldrig før prøvet, at en lærer havde ringet hjem.

»Andre lærere fortæller ikke nødvendigvis, hvis man er god, og så ved man det jo ikke«, siger hun.

Så da tysklæreren Peter Balling ringede, var det »megafedt! Totalt en sejrsfølelse«, siger Alma Duer Hansen, der altid har været meget interesseret i at lære sprog. Det er sådan noget, Peter Balling, der underviser i dansk og tysk på Hareskov Skole, er god til at spotte ifølge de 19 indstillinger af ham til Politikens Undervisningspris, og han er nu en af de nominerede. En af forældrene skriver i indstillingen, at han har en »superkraft« og det er, at »kaste lys på barnets skæve vinkler og derigennem løfte den individuelle selvværdsmæssigt, socialt og fagligt«.

Fakta Politikens Undervisningspris 2023 Politiken sætter fokus på den gode undervisning og hylder de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. To faglige paneler for henholdsvis grundskolen og ungdomsuddannelserne sidder klar til at se på indstillingerne. Der uddeles en hovedpris på 75.000 kroner og to særpriser a 25.000 kroner i hver kategori. Det sker 16. maj 2023 ved en fest i Pressen i Politikens Hus. Politikens Undervisningspris er støttet af Villum Fonden, en almennyttig fond stiftet i 1971, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Vis mere

Det er Alma Duer Hansen enig i, og det gør, at hun føler sig set og hørt som elev.

»Han er meget coachagtig og vil gerne have, at vi skal shine og yde vores bedste. Og han vil også gerne have, at vi selv ved, at vi er gode«, siger Alma Duer Hansen.

»Det kan jeg virkelig virkelig godt lide«.

En dag skulle der ske noget nyt

Peter Balling har da også en lidt anderledes baggrund. Han har været lærer i snart 10 år, men inden da var han marketingchef. Netop som det gik allerbedst for firmaet, besluttede Peter Balling, at det var tid til at lave noget andet. Så i slutningen af sine 40’ere satte han sig ned med et blankt stykke papir, som han udfyldte med en liste over ting, han virkelig gerne ville med sit liv.

Børnene bliver nysgerrige, fordi jeg ser anderledes ud Peter Balling, nomineret til Politikens Undervisningspris

»Jeg tror på livslang læring, og at man altid skal være nysgerrig på nye ting. Jeg fandt ud af, at jeg bliver mest glad og føler mest succes, når andre lykkes med noget«, siger han.

Derfor valgte han at slå en ring om ordet ’lærer’ på listen og tog en treårig merituddannelse.

»For sjovt til at kunne kaldes læring«

Nu ser han tysk som den lidt upopulære vare, han skal forsøge at sælge. Selv om Peter Balling er uddannet cand.merc., var han sproglig student og har altid brændt for sprog. Det er blevet hans kæphest at udvikle tyskundervisningen, og det er der behov for, mener han.

»Mange er bange for at tale tysk. Så jeg fik den tanke, at ligesom når man lærer dansk, så kaster man bare børn ud i at tale det«, siger han.

Peter Balling mener, at hvis man tager undervisningen ud af klasselokalet og ud på fodboldbanen, så eleverne glemmer sig selv, tør de tale sproget uden at tænke på, om det hedder der, die eller das.

Det virkede lidt for sjovt til at kunne kaldes læring, ikke? Alma Duer Hansen, elev

»Hvis man sidder i en klasse, hvor man kommer til at sige noget forkert foran 20 andre, og man bliver grinet ad, kan det være, man aldrig har lyst til at sige noget igen. Rigtig ofte klapper børnene i, fordi de har haft en rigtig dårlig oplevelse«, siger han.

Alma kan huske engang, hvor de gik ud med en bold, og så skulle de sige et tysk ord, hver gang de kastede bolden. I starten var hun i tvivl om, hvorvidt hun ville lære noget af den form for undervisning, for hun var vant til at læring foregik mere stillesiddende.

»Det virkede lidt for sjovt til at kunne kaldes læring, ikke?«, siger hun.

Men nu er hun blevet rigtig glad for den kreative undervisning.

»Jeg fandt ud af til en test, at jeg faktisk kunne en hel del, så det måtte fungere for mig«.

»Jeg skal kunne sætte dem af på Alexanderplatz«

Selv om det også er vigtigt at lære den tyske grammatik, skal de først og fremmest kunne tale, mener Peter Balling.

»Min konstante tanke er, at jeg skal kunne sætte dem af på Alexanderplatz midt i Berlin, og så har de sproglig selvtillid nok til på tysk at finde et hotel, bestille noget mad, tage i biffen, købe en togbillet og for den sags skyld få sig en tysk kæreste, hvis de vil«.

Han ville være helt tryg ved at sætte Alma Duer Hansen og de andre i hendes klasse af et sted i Tyskland. Hun forsøgte sig da også på tysk i Østrig, da hun var på skiferie med skolen, og håber, at hun trækker tysk, når hun om lidt skal til afgangseksamen i 9. klasse.

Men der er også rosende ord til dem, der har sværere ved at lære sproget, forklarer Peter Balling – det samme gælder i dansk, som han også underviser i.

Peter Balling forklarer, at det »handler om at rose, rose, rose, også for de små succeser«, samtidig med at man varierer undervisningen og bruger det legende element.

I skolen er det sværere at vide, om man som lærer er købt eller solgt, end det er i marketing.

»Jeg kommer fra et miljø, hvor jeg blev målt hver dag på, hvor meget der blev solgt. Men bliver ungerne klogere og klogere? Det er svært at vide«.

Derfor er han glad for at være blevet nomineret til Politikens Undervisningspris.

»For mig er det et bevis på, at, ja, de bliver sgu klogere«.