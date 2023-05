Hæklede kønsorganer

Stina Davidsen-Nielsen matcher med sin lilla kjole plastikkassen, hun har taget med. Den er fyldt med vandglas, som kan måle, hvor meget en borger drikker i løbet af en dag.

Hun formår at vade ind i folk, ligegyldigt hvor de er i livet, unge som gamle Malene, elev

Stina deler glassene ud til eleverne, som for tre måneder siden startede på grundforløbet på den såkaldte DigiTech-linje, hvor man bliver uddannet sosu-assistent med et fokus på velfærdsteknologi. Stina Davidsen-Nielsen har allerede gjort stort indtryk på flere af dem. Blandt andet på 47-årige Malene, der har gået på fire forskellige uddannelser, »men aldrig har mødt en som Stina«, som hun siger.

»Uanset hvad man har med i rygsækken, rummer hun det. Hun løsner stemningen med verdens fedeste, helt knastørre og sorte humor, og hun formår at vade ind i folk, ligegyldigt hvor de er i livet, unge som gamle«, siger Malene.

Elevernes spredte alder betyder ikke så meget for Stina.

»For mig handler det ikke om deres fødselsdato, men om individet, og at de lærer forskelligt og kommer med forskellige kompetencer. Nogle gange hænger det sammen med alder, andre gange ikke«, siger hun.

»Kan I mærke det, hva’?«

Når hun har elever, der ikke har så meget erfaring med sosu-faget, bruger hun hæklede kønsorganer til at tage snakken om den nedre hygiejne på borgerne ned på et niveau, hvor det ikke virker skræmmende.

I dag, hvor det handler om vandglas, lader det heller ikke til, at eleverne synes, det er skræmmende at deltage. Diskussionen bliver hurtigt en livlig diskussion om, hvorvidt man kan skære et besøg fra hjemmeplejen væk, hvis man bruger vandglasset. Der vendes forskellige mulige fejlkilder, hvis borgeren eksempelvis er glemsom og kommer til at drikke af et andet glas. Da en fremhæver, at borgerne jo typisk er mere friske i hjemmeplejen, bliver hun hurtigt afbrudt:

»Det er ikke sikkert«, lyder det fra flere andre i munden på hinanden.

I må gerne grine, men jeg har mere mellem ørerne end jer andre Stina Davidsen-Nielsen, hovedprisvinder, Politikens Undervisningspris

En anden tager ordet, mens hun vifter med glasset for at fremhæve sin pointe:

»Hvis hjemmeplejen kun kommer for at tjekke, om borgeren drikker, kan man vel godt skære et besøg og tjekke sidst på dagen, om gamle fru Olsen har drukket nok. Hvis ikke, kan du køre ud til hende. Det mindsker jo også følelsen hos borgeren af at blive overvåget, at vi ikke skal ud og tjekke hele tiden«.

»Kan I mærke det, hva’? Nu begynder det med ’aarh’ og ’hvad nu hvis’«, siger Stina Davidsen-Nielsen, og klassen griner.

Så holder hun en flad hånd mod en midaldrende mand, som har rakt hånden op. 54-årige Brian Jespersen var spændt på at skulle tilbage på skolebænken og læse en masse, for det er sådan, han husker, det var at gå i skole. Men han har aldrig mødt så motiverende undervisning som hos Stina.

»Hun er god til at smide et emne ud og få vores hjerner i gang med at reflektere over det«, siger Brian Jespersen.

Han tager hånden ned, efter Stina Davidsen-Nielsen har givet ham ordet.

»Det er vel også en måde at minimere fejl på, hvis de ansatte skriver mængden af vand, borgeren har drukket, ind i vandskemaet på forskellige måder«, siger Brian.

»Du har ret i, at det kan udfyldes på rigtig mange kreative måder«, siger Stina Davidsen-Nielsen. Hun understreger, at hvis man er ude i praksis og oplever, at et vandskema ikke bliver udfyldt på samme måde af kollegaerne, skal de reagere.

»Det er jeres faglighed«, siger hun og lægger tryk på ’faglighed’.

Dårlige forhold sætter sine spor

Det er vigtigt for Stina Davidsen-Nielsen at udvise faglig stolthed. For dårlige historier i medier om forholdene på plejehjem sætter sine spor i eleverne, og hun oplever nogle gange, at elever starter på uddannelsen og ikke har fortalt det til venner og familie.

»Jeg forstår det jo ikke, for det er et fedt fag. Der er nogen, der har den fordom, at kan du ikke blive andet, kan du blive sosu. Så driller jeg dem lidt og siger, at kan du ikke blive andet, kan du heller ikke blive sosu«, siger hun.

»Jeg brænder virkelig for det her fag, og det prøver jeg at plante i dem«, siger hun.