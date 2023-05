»De bedste dage er, når lærlingen kommer og siger: ’Hey, du har sgu lavet noget forkert'«

I udkanten af Hinnerup, nordvest for Aarhus, er et område af nybyggeri ved at skyde op på en mark. Foran et af de ufærdige huse står en firmabil med ’A/S Henning Lund’ skrevet på siden.

Det er det firma, elektriker Jakob Nielsen er ansat i. Han har to dage til at lave alle elinstallationerne i det nøgne hus, hvor køkkenet endnu står i kasser. Han går fra det ene hul i væggen med ledninger strittende ud til det andet, hiver en skruetrækker op af lommen i arbejdsbukserne og monterer stikkontakter.

Han var rigtig god til at hjælpe en som mig, som måske lige havde brug for et halvt sekund Patrick Andersen, tidligere lærling

Han arbejder efter devisen, at det skal gå hurtigt, men at det skal være ordentligt. Når han har en lærling med, viser han altid, hvordan tingene skal gøres, og kan godt finde på at tjekke, om de gør det rigtigt.

»Det kan være en udfordring at skulle arbejde hurtigt, når man skal lære fra sig. Men man skal tage sig tiden, for det er vigtigt, at de lærer at gøre tingene langsomt. Først kommer kvaliteten, og så kommer hastigheden«, siger han.

Fakta Politikens Undervisningspris 2023 Politiken sætter fokus på den gode undervisning og hylder de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. To faglige paneler for henholdsvis grundskolen og ungdomsuddannelserne sidder klar til at se på indstillingerne. Der uddeles en hovedpris på 75.000 kroner og to særpriser a 25.000 kroner i hver kategori. Det sker 16. maj 2023 ved en fest i Pressen i Politikens Hus. Politikens Undervisningspris er støttet af Villum Fonden, en almennyttig fond stiftet i 1971, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Vis mere

Derfor har hans tidligere lærling Patrick Andersen indstillet ham til Politikens Undervisningspris, hvor en særpris i kategorien for erhvervsuddannelser går til en mester eller svend, som har gjort tiden i lære ekstra god. Nu er Jakob Nielsen nomineret, og hans tidligere lærling håber, han vinder.

»Han fortjener det skulderklap, for han vil rigtig gerne lære fra sig, og jeg kan høre, at han også virkelig brænder for de lærlinge, han har haft efterfølgende«, siger Patrick Andersen.

»Det er blandt andet på grund af ham«

Patrick Andersen husker også, at det gik stærkt, da han som 15-årig begyndte i lære hos Jakob Nielsen. Derfor, og fordi han var ny i faget, lavede han nogle gange fejl. Men når han gjorde, sagde Jakob Nielsen det på en ordentlig måde. Når dagen var omme, var det ikke den dårlige samvittighed, der fyldte, men i stedet alt det, han havde lært.

»Han var rigtig god til at hjælpe en som mig, som måske lige havde brug for et halvt sekund mere end de andre til at få tingene ind under huden«, siger den i dag 30-årige Patrick Andersen.

Foto: Janus Engel/FREELANCE Patrick Andersen (billedet) arbejder ikke længere i det firma, hvor han stod i lære. Men han mindes stadig sin læretid og ringer stadig til Jakob Nielsen, hvis han har brug for et råd.

Patrick Andersen (billedet) arbejder ikke længere i det firma, hvor han stod i lære. Men han mindes stadig sin læretid og ringer stadig til Jakob Nielsen, hvis han har brug for et råd. Foto: Janus Engel/FREELANCE

Det var helt altafgørende, at Jakob Nielsen var tålmodig og troede på, at Patrick Andersen kunne blive en god elektriker, for det boglige og skolen havde aldrig været ham.

»Sådan nogle typer bliver ofte sat til det hårde fysiske arbejde, og så tager svenden det arbejde, der kræver mere tankekraft. Men Jakob hjalp mig til at udvikle mig og gav mig lov til forskellige ting«, siger han.

Det var hyggeligt at køre rundt i firmabilen med Jakob Nielsen, der kun er

seks år ældre end ham. Patrick Andersen kunne tale med ham om alt det, der foregik i hans ungdomsliv – fra at flytte hjemmefra til byture og kærlighed.

Det kan være med til at hæve niveauet og give noget at stræbe efter som mester eller svend Jakob Nielsen, elektrikersvend og nomineret til Undervisningsprisen

Da han blev udlært, fortsatte Patrick Andersen i firmaet. Men efter nogle år valgte han at videreuddanne sig til produktionsteknolog og arbejder nu i et andet firma.

»Det er blandt andet på grund af ham, for han gav mig selvtilliden til at læse videre«.

Ros til pris

Jakob Nielsen er gået videre til at lave et udtag til en lampe i loftet på typehuset. Også han ser tilbage på Patrick Andersens læretid som noget særligt.

»I starten var han usikker, men han kom hurtigt efter det og blev hammerdygtig til sidst«, siger Jakob Nielsen.

Selv om kemien generelt var god mellem dem, husker han, at de til slut kunne blive ret uenige om, hvordan noget skulle gøres.

»Men de bedste dage er, når lærlingen kommer og siger: ’Hey, du har sgu lavet noget forkert’, for så er de jo blevet dygtige«, siger han.

Jakob Nielsen synes, det er fantastisk, at Patrick Andersen har indstillet ham til prisen. Men han vil være helt ærlig: Han havde aldrig hørt om Undervisningsprisen før.

»Men det er da fedt, at der er en pris, for det kan være med til at hæve niveauet og give noget at stræbe efter som mester eller svend. Det er vigtigt, at vi får lært fremtidens håndværkere ordentligt op til en branche, som bliver hurtigere«, siger han.