Når eleverne sætter sig på stolen foran Kader Maikal, spørger han:

»Qu’est ce que tu vas faire après le lycée?«, som på dansk betyder ’hvad skal du efter gymnasiet?’.

Så begynder eleverne deres sætninger, som indeholder ord som »Mexique« og »Maldives«, mens de rykker lidt frem og tilbage på stolen. Forholdsordet, man skal sætte foran, når man vil sige, man vil til Frankrig, volder en smule problemer for flere af eleverne, blandt andet for 17-årige Emily Leegaard. Kader Maikal retter hende med et smil, mens han sidder tilbagelænet i stolen.

Emily Leegaard kan godt lide, hvordan han bruger »tvang« i undervisningen, men skynder sig at rette sig selv, for ’tvang’ er nok ikke det rigtige ord. Hun fortæller, at han flere gange har stillet sig i døren, når timen er slut, og så får man først lov at gå, når man for eksempel har sagt 10 nye verber, man har lært.

»Men han er slet ikke hård på den måde. Alle, der går her, ved jo, at der næsten ikke er et tidspunkt, hvor han ikke smiler, og han har sådan en loose tilgang«, siger hun.

Kader Maikal fortæller, at han i den første time med nye klasser altid fortæller dem, at han gerne vil høre, hvad hans elever kan.

»Nogle synes, at det er sjovt. Men tænk også på alle de elever, der har angst for at sige noget foran klassen. Mange af de elever kan sige ting til mig på fransk, som de ikke kan i klassen«, siger han.

Forstår elevernes frustration

Da det bliver 19-årige Sebastian Lindskrogs tur til at sætte sig i stolen foran Kader Maikal, fortæller han, at han gerne vil blive bedre til fransk.

»Jeg vil gerne være flydende, for fransktimerne har tændt en ild i mig«, forklarer han efterfølgende.

Noget af det, der har gjort indtryk på ham, er, at Kader Maikal har taget dem med til arrangementer i Aarhus om aftenen, hvor de kan tale med fransktalende mennesker.

Det, Kader Maikal lægger mest vægt på, når eleverne starter i 1. g, er da også, at de skal tale sproget, og så kobler han grammatikken på, når det giver mening.

Det er der en særlig grund til. Som 15-årig kom han til Danmark fra Djibouti nord for Somalia. Her tales der fransk og arabisk, men selv om han underviser i sine modersmål, kan han sætte sig ind i, hvordan det er at lære et nyt sprog. Han kan stadig have svært ved at kende forskel på ’en’ og ’et’ og kan huske, hvordan han først lærte navneord som ’hus’ og ’bil og dernæst, at det hedder ’et hus’ og ’en bil’.

»Hvorfor koblede vi dem ikke i første omgang, så hjernen kan huske, at det hedder ’et hus’?«, spørger han.

Og når eleverne er frustrerede over alle de stumme bogstaver på fransk, kan han relatere.

»Jeg giver dem lov til at være frustrerede, men siger også: »Okay, du har allerede lært ét sprog. Det gør dig jo faktisk til et geni. Så brug det sprog, du kan, når du skal lære et nyt«. Tit kan vores hjerner bedre inkorporere noget nyt, hvis det ligner noget, vi kender«, siger han.

Plads til alle

Men sprog er også kultur. Og her er Kader Maikal meget opmærksom på, at fransk ikke er lig med Frankrig.

»Jeg vil også lære dem om afrikanere i et fransktalende land som Senegal«, siger han.

Netop timen om fransktalende lande i Afrika husker 18-årige Nehir Koc. Det gjorde indtryk på hende, at Kader Maikal fortalte om sit hjemland, Djibouti, og hun synes, han er god til at undervise i øjenhøjde med sine elever.

»Jeg har aldrig set en fransklærer med anden etnisk baggrund på vores skole før. Vi er selv en indvandrerklasse med mange forskellige etniciteter, og han kan relatere til en masse ting, som vi måske synes er svært ved at gå i gymnasiet. Der er bare plads til alle i hans timer«, siger Nehir Koc.

At arbejde på et gymnasium med mange etniciteter giver Kader Maikal et ekstra lag mening i hans arbejde.

»For nogle af de her elever er det første generation, der skal på universitetet, og nogle af deres forældre kommer og siger »tusind tak«. Det giver mig rigtig meget«, siger han.