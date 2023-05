Særpris: Simone Gadebusch

Dansk, kristendom, billedkunst og klasselærer i 6. a på Kastrupgårdsskolen, Kastrup

Det var en rørt Simone Gadebusch, der gik på scenen efter at have modtaget en særpris for at give eleverne medbestemmelse, hvilket får eleverne til at føle sig som en del af et fællesskab, hvor de har lyst til at lære.

Simone Gadebusch takkede for prisen og havde i medbestemmelsens ånd spurgt eleverne, hvad hun skulle sige. Men hun ville spare deltagerne til prisfesten for deres forslag om at åbne med en joke. I stedet takkede hun forældrene i 6.a og eleverne for at indstille hende.

»Jeg går på arbejde hver dag, og jeg griner hver dag og har det så sjovt«.