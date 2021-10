Dan Jørgensen får tæsk for at oversælge klimafix

CO 2 -rensning og -lagring, kendt under sin engelske forkortelse CCS, spillede en central rolle, da klimaminister Dan Jørgensen præsenterede regeringens klimaprogram for nylig. Ni millioner tons drivhusgasser årligt er der ifølge programmet teknisk mulighed for at lagre i undergrunden. Det er tilstrækkeligt til, at den teknologi i teorien alene kan opfylde den resterende del af det danske klimamål.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til hele Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her