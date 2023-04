Drømmer du om at bygge et mere bæredygtigt hus? Nu kan du få inspiration i ny miniby i København

Klimaaftrykket fra husene i BoligVærkstedet er en tredjedel af et parcelhus’. Ideen er at vise byggebranche, politikere og borgere, hvordan man kan bo med markant mindre CO 2 -belastning.