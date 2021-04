237 reaktioner på kæmpebyggeri: Menneskefjendsk fallos-skrummel eller moderne byudvikling?

Det planlagte over 150 meter høje erhvervsbyggeri ved kornsiloerne på Aarhus Havn har udløst 237 høringssvar fra styrelser og stifter, foreninger, mænd og kvinder. De har alle stærke holdninger til byggeriet – ikke mindst til højden.

Huset med adressen Mindet 6 og navn herefter er tegnet af tegnestuen C.F. Møller for bygherren Olav de Linde, der vil skabe plads til erhverv, restauranter og butikker. Et eksisterende byggeri danner grund for byggeriet, der ifølge et flertal i Aarhus’ byråd nu skal omdannes og udvides med et forskudt tårnbyggeri, og tegnestuen beskriver Mindet som »et bymæssigt integreret landmark og fremtidigt pejlemærke for Aarhus«.