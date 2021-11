De kalder det et boligfællesskab, ikke et bofællesskab. Forskellen er vigtig

Herinde dufter der godt af fyrretræ, muld og et væld af forskellige planter. Det er lidt som at komme ind i en planteskole. Her er ikke helt så koldt som udenfor, men rummet er heller ikke opvarmet. Lyset er filtreret gennem et tag af plastikplader, der giver et lidt kedeligt diffust gråligt lys, der lægger sig over den flotte myldrende tømmerkonstruktion og de lyse fyrretræsfacader. Gulvet er belagt med gulbrune teglsten, og der hænger rispapirlamper fra loftet over almindelige indendørs borde og stole. Det er som at være udenfor og indenfor på en gang.

