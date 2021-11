Kroniken blev ikke bare en vigtig reference for flere af tidens bofællesskaber. Da den indeholdt en opfordring til at kontakte Bodil Graae, hvis man havde interesse for hendes tanker, blev den anledning til opførelsen af et bofællesskab, Sættedammen fra 1972.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her