Bryggerne må vende sig i deres grave

Carlsberg bygger højhuse, der ikke giver meget andet tilbage til København end et håndfast billede af, at grådigheden på ejendomsmarkedet nu bogstaveligt er vokset kirke, by og stat over hovedet. Det skriver arkitekturredaktøren i denne anmeldelse af fem nye højhuse i ’verdens bedste bydel’.

FOR ABONNENTER