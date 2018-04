Vinylen er i den grad tilbage. Nu runder salget en milliard

Historien om Bob Ludwig er en af den slags historier, vinylentusiaster elsker at genfortælle.

I 1969 var amerikanske Bob Ludwig en ny ung lydingeniør hos Sterling Sound i New York. Han indstillede lydniveauet på musikken og skar sammen med en skæremester den rette lyd-information ned i den masterudgaven af en plade, som alle andre udgaver af albummet bliver kopieret fra.

En person med stort ansvar i de førdigitale tider, hvor vinylplader blev trykt i millionoplag. Og Ludwig var ualmindelig dygtig til det. Det år skar han masterudgaven af ’Led Zeppelin II’ med en ekstrem dynamik og voldsom lydstyrke. Det skulle få de hårdt rockende englændere til at brøle ud af højtaleren.

Problemet var, at de kun testede Ludwigs skæring på solide pladespillere, inden de pressede de første mange vinylplader. Når pladen blev afspillet på billige pladespillere, sprang pickuppen rundt.

En af dem, der oplevede det, var Ahmed Erteguns datter. Ertegun var ejer af Led Zeppelins pladeselskab og beordrede straks en mere dæmpet beskæring, et nyt oplag og Ludwig sat fra bestillingen.

Men det første tryk af ’Led Zeppelin II’ med initialerne ’RL/SS’ graveret i vinylen er siden blev kendt som the hot mix og er næsten 50 år senere et samlerobjekt, folk er parat til at betale tusindvis af dollars for.

Det er anekdoter som den, man kan møde i vinylbegejstrede Søren Genefkes bog ’Alt om vinyl’. En coffee table-hyldest til alle aspekter af vinylpladen. Fra fortællinger om legendariske plader og små tegn kradset ind margen til spektakulær indpakninger og afkodning af pladeselskabernes logoer.

Fysisk boom i en digital tid

Bogen udkommer, netop som vinylsalget er på sit højeste siden 1980’erne, og alle pladesamlere gør sig klar til den årlige Record Store Day.

I dag er vinylplader blevet en virkelig god forretning på verdensplan. Ikke kun for brugte plader med mytisk særstatus, men også nye tryk. Der åbner fabrikker over hele verden.

I 2016 begyndte Nordsø Records at presse vinyler for første gang i Danmark siden 1983, og inden for det seneste år er Bob Marleys gamle Tuff Gong-vinylfabrik i Kingston genåbnet, adskillige fabrikker er på vej i USA, og musikgiganten Sony er lige nu i gang med at åbne en ny fabrik i Japan.

Vinylen har længe været kult og koblet til hipsterkulturens nostalgiske længsel efter alt andet end digital flygtighed og bedstefædre, der kun kan sove roligt om natten, hvis de ved, at de altid har tre ekstraudgaver af Neil Youngs ’Harvest’ stående på lager. Hvis nu den, man falder i søvn til hver aften, skulle blive slidt op.

Ikon. Hvis man kan opstøve de originale produktioner af gamle plader, så kan de være meget dyrebare. Blandt nogle af de mest eftertragtede lp'er findes f.eks. Prince-klassikeren Purple Rain fra 1984.

Men i løbet af det sidste par år er vinylsalget skvulpet ud over små excentriske cirkler og har fået en plads i yderkanten af mainstreamkulturen, hvor musikstreaming er det herskende format. Rollen som kult er ved at blive overladt til cd’er og kassettebånd.

I næste uge udsender Ifpi en global musikrapport, der forventes at bekræfte, at omsætningen i vinylsalget runder 1 milliard. Det har ikke har været større siden 1980’erne. I England har musikindustrien netop offentliggjort sine tal for 2017 og kan med 4, 1 million solgte vinyler konstatere en stigning i salget på 26 pct. For engelske musikere er der flere penge i vinylsalg end afspilninger på YouTube.

I USA peger tallene i samme retning. Her vokser vinylsalget ifølge Nielsen med samme rate som streamingudbredelsen. Forskellen er dog, at streaming stadig er kæmpestort og vinyl en niche, der rejser sig fra små tal. Det gælder over hele jorden.

Parallelt med den udvikling er Record Store Day, den årlige hyldest til vinylpladen, gået fra at være et lokalt fænomen i USA til en global fest, som alle de store pladeselskaber nu tager alvorligt.

En uofficiel helligdag

I en kælder i Baltimore mødtes fire personer fra pladebutikkernes forening. For at finde en vej ud af krisen. Den ene af dem, Michael Kurtz, havde en mail med fra en Chris Brown, der var ansat i Bull Moose Music i Portland, Oregon, hvor han foreslog en årlig festdag:

»Nu tænker jeg bare højt, mens jeg skriver, men det kunne gå hen over blive et nationalt fænomen, der vil lokke folk ned i deres lokale pladebutik«.

Storsællert. En af de mest ikoniske og bedstsælgende lp'er er blandt andet The Beatles' Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band fra 1967.

Sammen med Carrie Colliton, Eric Levin og Michael Bunell udviklede Kurtz ideen, satte vinylen i centrum, og lørdag 19. april 2008 fandt den første Record Store Day sted. Åbnet med en Metallica-koncert i forretningen Rasputin i Californien.

Record Store Day er ikke den eneste grund til, at vinylsalget er eksploderet her 10 år senere. Men den afspejler den eksplosive udvikling. Fra det første år med 10 særlige udgivelser og 300 amerikanske butikker foregår Record Store Day i dag over hele verden med tusindvis af koncerter og specialudgivelser på dagen.

Stort set hver eneste pladebutik i Danmark har et koncertprogram for lørdag 21. april, hvor årets Record Store Day finder sted. Og et lager af eftertragtede plader er på plads.

I Danmark alene er omsætningen for vinylsalget steget fra 1,9 mio. i 2008 til 23,9 i 2016, som er de seneste tal fra danske Ifpi. Her stod lp’en godt nok kun for lidt under 5 pct. af det samlede danske marked, men var næsten lige så stor som cd’en.

Record Store Day er blevet kritiseret for at være overtaget de store pladeselskaber, som nu sender store mængder genoptryk ud på dagen. Det var ikke dem, der reddede vinylen, da krisen var størst, lyder det. Man kan også vælge at se det som endnu et tegn på, at vinylpladen har genfundet sin brede folkelig appel.

Reddet af nørder

Men det var vinylentusiaster og nørder, der reddede lp’en, da den blev smidt på historiens mødding i begyndelsen af 1990’erne. Og en del af dem kan man møde i ’Alt om vinyl’.

Der er interview med 27-årige Sandra Angelika, en af meget få kvinder i pladesamlernes verden. Der er den blinde Jonas Thorstensen på 14 år, som dyrker lige så meget gammel dansk syrerock som ny undergrund og netop har lanceret sin egen podcast hos Heartbeats. Og der er Michael Denner, der ud over en fortid som guitarist i Mercyful Fate også har sin egen pladebutik i København. De har alle sammen haft epifanier knyttet til en plade, og de taler alle sammen om ritualet i at sætte en vinylplade på.

Der er tålmodighed og fordybelse til forskel fra at streame musik fra sin telefon. Og Denner udtrykker tydeligt samle-nørdens holdning til pladebeholdningen:

»Der er ikke som sådan plader, jeg leder efter lige nu, men der er plader i min samling, som jeg gerne vil forædle«.

Vinylbølgen har (indtil videre!) ikke ført til et boom blandt nye popstjerner. Det er, som Denner anfører, mest de gamle helte, der bliver dyrket. Og især rockheltene. På hitlisten over mest solgte vinyler i Danmark sidste år står der da også navne om Dizzy Mizzy Lizzy, Sort Sol og C.V. Jørgensen. På den måde er vinyler stadig forbundet med en arkæologisk begejstring. Drevet af knitrende nostalgi og støvede fingerspidser fra timevis af bladrende bevægelser i kasser med plader.

Men hvert år i april bliver vinylmarkedet oversvømmet med nye titler. Og i år er der også Drake og Sigrid mellem særudgivelserne. Noget kunne tyde på, at der er popgenerationer på vej, der er klar til at høre om Bob Ludwig. Han gik i øvrigt hen og fik en stor karriere som højt estimeret lydingeniør, der har arbejdet på album for kunstnere som Queen, Bruce Springsteen, Daft Punk og Frank Ocean.