»Jeg er næsten hypersensitiv. Måske er det også det, der gør mig til en god dj«

Techno-dj’en Courtesy er lige startet til klaver.

»Jeg synes virkelig, at det at kunne spille julesange er noget af det sejeste, man kan gøre«, griner hun.

Blå bog DJ Courtesy Najaaraq Vestbirk begyndte sin dj- karriere som teenager og fik som 18-årig sit gennembrud med veninden Johanne Schwensen i dj-duoen Ung Flugt. Under kunstnernavnet Courtesy har hun succes som dj i hele verden og spiller på technoscener som Berghain i Berlin og Corsica Studios i London. Sideløbende driver hun pladeselskabet Ectotherm med Mama Snake alias veninden Sara Svanholm.

Det er ellers en verden til forskel fra den mørke, pulsende, bassede og grænsesøgende technoverden, som Najaaraq Vestbirk færdes i professionelt. Navnet udtaler hun ’najaa’ med åbent a, og på Grønland, hvor hendes mor stammer fra, udtales det lidt anderledes. Courtesys karriere kører med samme høje tempo som MØ’s. Forskellen er bare, at det kun er technofans verden over, der kender til den lille, spinkle kvinde med det stærke blik, der spiller for 7.000 publikummer på den spanske festival Sónar, 4.000 på Neopop i Portugal eller 1.500 på berlinerklubben Berghain.

»Lige gyldigt hvor uhåndterlige materialer Courtesy arbejder med, er hendes evne til at mixe lige så adræt som en sportsvogn, der krænger i kurverne ned ad en alpinvej; den tur, hun tager sine lyttere med på, er for hver eneste bid mindst lige så berusende og oplivende«, skrev det anerkendte musikmedie Pitchfork om den danske dj, da de udvalgte et af hendes mix til en placering på listen over de 10 bedste dj-mix i 2017.

Najaaraq har dj’et i mere end 10 år. Nogle genkender hende måske som den tidligere halvdel af duoen Ung Flugt, der fik succes i midt 00’ernes københavnske klubmiljø, hvor kvindelige dj’s i teenagealderen hørte til sjældenhederne. Et venindesamarbejde, der kørte af sporet, fordi Najaaraq fik for mange ting at tumle med. Efter personlige kampe, et grundigt terapiforløb og benhårdt arbejde er hun dog kommet ud på den anden side og føler, at hun har fundet balancen. Hun har lært at passe på sig selv og sin krop, værne om sine venskaber og fintune de sociale antenner. Og at lave ting, bare fordi de er sjove i sig selv som åndehuller i hendes tætpakkede dj-kalender.

Man bliver ulykkelig, ikke? Fordi du bliver ved med at gøre noget, som du ikke føler, du har fortjent

Onsdag modtager hun typisk planen for sin weekend: hvor skal hun spille, hvem skal hun hentes af, hvor skal hun spise. Det eneste, hun selv skal sørge for, er at være i lufthavnen til tiden. Sent denne torsdag aften skal hun tilbage til Berlin for så at flyve til Istanbul fredag morgen og være væk resten af weekenden.

Tiden i hendes nye lejlighed i Berlin er derfor begrænset, men efter halvandet år på farten uden fast base var Najaaraq begyndt at savne at have sit eget sted. Hvor der var tid til dvæle lidt og sætte tiden på pause. En adresse, som hun kunne få sendt en dansk avis til. Indtil videre har hun fået pakket køkkenet ud, og i flyttekasserne håber hun på længere sigt at finde de fem optankede rejsekort, som hun ved, hun har liggende et eller andet sted.

Ibyen interviewer den danske dj Courtesy, der er bosat i Berlin og pt. har gang i en nærmest Mø-agtig international karriere som techno-dj. Vi mødtes med hende i pladebutikken Percy på Nørrebro. Herefter tog vi over i hendes bror Terkels bar 'Gensyn' på frederiksberg. Her hang hun ud de sidste timer i københavn inden hun skulle med et fly om aftenen.

»Jeg ville gerne have et sted, hvor jeg i hvert fald bare lige sådan to dage om ugen selv kunne bestemme, hvornår jeg var sammen med andre mennesker«.

Hun går som regel bag pulten på spillesteder og klubber mellem klokken 2 og 5, så efter aftensmad går hun i seng ved 21-22-tiden. På en god aften kan hun nå at få fire timers søvn, nogle gange bliver det kun til én time. Så står hun op, drikker to kopper grøn te, tager ind på klubben og spiller, og så tager hun hjem og sover igen bagefter.

»Jeg sover lige, når jeg har lyst. Jeg sover meget. Det bliver du nødt til, når du ikke sover i weekenden. Men jeg er virkelig god til at tage lure. Jeg tror ikke, at jeg ville leve et særlig langt liv, hvis jeg ikke sov. Jeg tror virkelig, at det er en af de ting, der kan få folk til at brænde ud i det her job. Hvis de ikke sover eller skal tage medicin for at sove«.

Solbriller og fodbold

Ibyen møder hende i løbet af to dage, hun har i København, inden turen går videre til næste internationale spillejob. Interviewet foregår i hendes gamle hood på Indre Nørrebro. På jagt rundt efter et godt sted at sidde tager Najaaraq sine solbriller på, selv om solen ikke skinner synderligt. Trods sit nomadelignende liv kender hun så mange mennesker i området, at de mørke solbriller vinder hende tid, fordi hun bliver genkendt af færre. Det handler om prioritering. For Najaaraq har lært vigtigheden af at tage sig tid til sine venner.

Hun kommer fra en weekend i Barcelona, Porto, Køln og Berlin. Hun fortæller om klaver, julesange og om, at hun gerne vil kunne spille musik med andre på et useriøst og hyggeligt plan. For siden hun var 18, har hun været meget fokuseret på at få en karriere i dj-branchen, så alt det kreative arbejde, hun har lavet, har for det meste hele tiden skullet føre til noget. Men nu er hun et andet sted i sit liv, hvor hun også lige er begyndt til fodbold.

Foto: Emma Sejersen Ibyen interviewer den danske dj Courtesy, der er bosat i Berlin og pt. har gang i en nærmest Mø-agtig international karriere som techno-dj. Vi mødtes med hende i pladebutikken Percy på Nørrebro. Herefter tog vi over i hendes bror Terkels bar 'Gensyn' på frederiksberg. Her hang hun ud de sidste timer i københavn inden hun skulle med et fly om aftenen.

»Jeg vil gerne kunne noget, der kan overføres til andre situationer i livet, og som ikke skal være min levevej. Noget, hvor der ikke hele tiden er en konstant hinde af professionalitet«, fortæller hun med en lille tic ved øjet, mens hun bider sig lidt i læben. Det gør hun indimellem, når hun reflekterer over sit svar og leder efter starten på det næste.

»Jeg har pacet mig selv i ti år, og nu har jeg en økonomisk frihed til, at jeg ikke skal være nervøs for, om jeg har nok penge om to måneder«, siger hun.

Hendes kalender er mere eller mindre booket resten af året, så hun ved, at de næste otte måneder har hun intet at bekymre sig om. Hun skal bare sørge for at være sund, glad og passe på sig selv, så hun kan levere i weekenderne, hvor de fleste af hendes arbejdstimer ligger.

Hjemmelavet selvværd

Najaaraq har ikke altid været opmærksom på at passe på sig selv. Hun fortæller om angst og om at gå rundt med en latent følelse af tomhed. En tomhed, som hun har prøvet at fylde ud på destruktiv facon.

»Enten spiste jeg for meget eller for lidt. Ellers løb jeg for meget eller festede for meget. Og så blev jeg meget forelsket, mange gange. Uden at der var noget, der virkede på længere sigt«.

Hun har lidt af det, psykologien betegner som ’impostersyndromet’, hvor frygten for at blive afsløret som uduelig lurer konstant, uanset hvor stor anerkendelse man får. Jo mere Najaaraqs karriere tog fart internationalt, desto mindre følte hun, at hun fortjente det.

»Jeg kom til et punkt, hvor jeg var nødt til at deale med det. Man bliver ulykkelig, ikke? Fordi du bliver ved med at gøre noget, som du ikke føler, du har fortjent«.

De selvdestruktive tanker ødelagde Najaaraqs venskaber og forhold. På et tidspunkt indså hun, at hun var nødt til at starte i terapi, hvis hun gerne ville være et helt menneske.

»Jeg har altid været privilegeret og haft mange muligheder og oplevelser, og jeg føler, at det først er nu, at jeg har lært at nyde det uden at ødelægge det for mig selv. Jeg kan gå rundt og have en følelse af at være forelsket i kroppen, men det er så egentlig bare i det liv, jeg har nu«, siger hun og smiler.

I vinylhulen

På de to dage, Najaaraq skal tilbringe i København, skal hun nå at se sin 90-årige farmor, sin storesøster i Hillerød og sin storebror på hans bar på Frederiksberg, hvor hun hænger ud og skifter mellem at catche up med sin storebror og de venner, hun har inviteret til at kigge forbi.

Hun skal også nå forbi en af sine yndlingspladebutikker i København, Percy. På Heimdalsgade på Nørrebro ligger den halvskjult mellem en kiosk og noget andet ubestemmeligt, nærmest for med vilje ikke at gøre meget væsen af sig. Indenfor i det lille rum er der hvidmalet og lyst, og planter omgiver stakke af vinyler, der står linet op i trækasser. I hjørnet bag døren står en lavalampe og bobler lyserødt og nostalgisk.

Efter blot få minutter i butikken viser stedet sig at være et samlingspunkt for Københavns techno- og elektroniske musikere. De smutter forbi for at hænge ud, finde og diskutere ny musik. Alle, der kommer forbi butikken, bliver mødt med et stort knus og »Heeeej, længe siden!« af Najaaraq. Hun når altid at spørge til folk, inden de spørger til hende.

Når Najaaraq lytter plader, og hun hører noget, hun synes om, tænker hun med det samme, hvordan det kan bruges.

»Noget er fedt som morgentracks. Morgenen er sådan en overgangsperiode. Så leder jeg efter noget, der er varmt og stadig trancy. Nogle er lige stået op og er taget til fest, andre har festet hele natten«, fortæller hun. Et morgen-gig ligger som regel fra klokken 9 til 13.

Ibyen interviewer den danske dj Courtesy, der er bosat i Berlin og pt. har gang i en nærmest Mø-agtig international karriere som techno-dj. Vi mødtes med hende i pladebutikken Percy på Nørrebro. Herefter tog vi over i hendes bror Terkels bar 'Gensyn' på frederiksberg. Her hang hun ud de sidste timer i københavn inden hun skulle med et fly om aftenen.

Hun tager sin hvide sweatshirt af, hvor der står ’Mama Snake’ med store, sorte blokbogstaver hen over brystet. Mama Snake er hendes veninde og kollega i pladeselskabet Ectotherm, som de driver sammen.

»Der er mange, der siger, at det er meget hurtigere at finde musik på computeren, og jeg er sådan: Det kan godt være, men jeg nyder det jo ikke. Det er lige meget, hvor lang tid ting tager, for hvis det ikke er sjovt, så er det jo lige meget«.

En plade har fanget Najaaraqs interesse, hun tager hørebøfferne på og sætter den på pladespilleren i vinduet.

»Okay, den er virkelig eksperimenterende, hva’? Bare én drone med én højfrekvenslyd«, siger hun til sin ven Troels Hastrup, der ejer butikken.

»Jeg græd, da jeg læste det«

Hun har venskaber overalt i verden, og de er vigtige for Najaaraq at værne om, men hun har ikke altid været god til det. En hård lektie var det, da hun som purung dj led et smerteligt brud med sin veninde og professionelle partner i Ung Flugt, Johanne Schwensen.

Johanne var den »dygtige og hårdtarbejdende«, mens Najaaraq var mere ustruktureret og ustabil. Derfor følte Najaaraq, at hun ikke bidrog så meget, som Johanne gjorde. Venskabet komplicerede samarbejdet og var i sidste ende medvirkende til, at dj-duoen stoppede, og venskabet gik i stykker. Det har taget Najaaraq mange år at bearbejde og indse, at en del af at blive voksen også handler om bare give slip, selv om savnet nager.

Og i dag, syv år senere, er de i kontakt igen. Det kom sig af, at musikmediet Soundvenue gerne ville bringe et interview med Courtesy, og planen var, at Johanne skulle skrive det. Af praktiske årsager endte det dog med, at det alligevel ikke blev hende, der kom til lave interviewet, men forbindelsen var skabt, og Najaaraq tog kontakt til Johanne.

Hun vidste godt, at Johanne havde fået en baby, og det pinte hende ikke at have været en del af det. De aftalte at mødes på en café, hvor Johanne tog datteren med, og Najaaraq skulle kæmpe mod tårerne, da hun så dem nærme sig.

Foto: Emma Sejersen Ibyen interviewer den danske dj Courtesy, der er bosat i Berlin og pt. har gang i en nærmest Mø-agtig international karriere som techno-dj. Vi mødtes med hende i pladebutikken Percy på Nørrebro. Herefter tog vi over i hendes bror Terkels bar 'Gensyn' på frederiksberg. Her hang hun ud de sidste timer i københavn inden hun skulle med et fly om aftenen.

»Jeg havde hele tiden haft sådan en ide om, at vi ville være venner for evigt, vi skulle blive gamle sammen, og vores børn skulle lege sammen«, siger Najaaraq.

Da hun sendte en mail med den færdige artikel til Johanne, var det med en knugende følelse i maven, for artiklen kom til at handle meget om deres venskab. Johanne svarede ikke tilbage lige med det samme, hvilket var helt forståeligt og i orden, når man havde en lille baby, sagde Najaaraq til sig selv.

»Men på de seks timer, der gik, nåede jeg at opbygge en virkelig stærk angst om, at jeg måske havde talt over mig eller delt noget, som hun ikke havde det godt med, at jeg delte. Eller at hun ikke syntes, min udlægning af historien var fair«.

Klokken ni om aftenen tikker en mail fra Johanne ind. Den første sætning lyder: »Jeg håber ikke, at det lyder krukket...«.

»Og så tænker jeg bare sådan: Fuck! Fuck, fuck, fuck!«

Najaaraq åbner mailen, hvor der står: »men jeg græd, da jeg læste artiklen, fordi du er så sympatisk i alt, hvad du skriver, og fordi du også – ligesom mig – synes, at det er det bedste at være begyndt at ses igen«.

Najaaraq tager en dyb indånding, men når kun at sige de første par ord.

Hun ser ned i sit skød for så hurtigt efter at kigge op, lidt frustreret med blanke øjne og tårer på kinderne. Hun er ikke forberedt på den pludseligt opståede pause i samtalen, der kræver resten af servietterne på bordet.

Hun snøfter færdig og griner lidt ad sig selv.

»Jeg havde virkelig lagt det der i graven, fordi jeg virkelig ikke troede, at hun gad. Det var bare done, men så...«.

Hun tøver.

»Jeg tror, at grunden til, at jeg har det svært i verden, er, fordi jeg er helt vildt opmærksom på folk omkring mig. Jeg er næsten hypersensitiv. Måske er det også det, der gør mig til en god dj«, siger hun og smiler.

