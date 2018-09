Fotoreportage fra Betty Nansen: »Med så store skørter kan kvinderne simpelthen ikke komme ud ad døren«

Når Betty Nansen Teatret trækker scenetæppet op for den nye sæson, sker det med Virginia Woolf-klassikeren ’Orlando’ fra 1928 på plakaten. Skuespiller Maria Rossing spiller hovedrollen som den unge litteraturelskende Orlando, som bevæger sig gennem fire århundreders kunsthistorie fra renæssancen op til i dag og skifter køn og identitet undervejs.

Blå bog Maja Ravn Født 1967. Uddannet scenograf fra Statens Teaterskole i 1993. Har siden afgangen skabt scenografi og kostumer til en lang række balletter, skuespil og operaer på landets største scener i både Danmark og Sverige. Modtog i 2008 Reumert Prisen som årets scenograf for scenografien til ’Et Drømmespil’ på Betty Nansen Teatret.

Orlando kommer til verden under Elizabeth I af England, og fortællingen starter, da han som ung 16-årig mand tager på en tidsrejse. Undervejs transformerer han sig blandt andet om til kvinde i rokokoen og til mand igen i Konstantinopel og under en isvinter på Themsen og tilbage til kvinde i det victorianske London. I samtlige skikkelser og tidsepoker søger Orlando efter svar på livets store eksistentielle spørgsmål: Hvem er vi? Hvorfor er vi det? Og hvordan holder vi op med at være, hvem vi er?

I instruktør Elisa Kragerups version udgøres scenografien primært af det mørke nøgne rum, og derfor spiller kostumerne en bærende rolle, når de pryder og former skuespillerne og hjælper dem med at male tidsepokerne frem på scenen.

Spørger man scenograf og kostumier Maja Ravn, er noget af det mest centrale i Woolfs fortælling selve udforskningen af, hvordan tiderne former tøjet, hvordan tøjet former kroppene, hvordan kroppene former menneskene, og hvordan menneskene former tiden. Ibyen har bedt hende og skuespiller Maria Rossing dykke ned i et udsnit af forestillingens kostumer og fortælle om deres funktion, tid og mennesker:

1 Kjolen med stor krave

Maja Ravn: »Historien om Orlando begynder i renæssancen (1558-1603), da han er en helt ung og åben dreng, og her har vi valgt at fokusere på pibekraverne, hvis størrelse spiller en vigtig rolle. Dronning Elizabeth I regerer, og hun har – som var hun en påfugl – en kæmpe krave , så hun næsten bare kan stå op og sove, mens kraven holder hendes hoved. Kraverne er symbol på det opadstræbende, fordi man kan gå med næsen i sky og undgå at se alt det, der sker under dem. I fortællingen bliver Orlando trukket ind under Elizabeths mange kjolelag, hvor der lugter af hans mors hengemte pelsskab. Man kan jo godt forestille sig det der kød- og fjamsagtige, så jeg har tænkt, at man med de mange kjolelag nærmest bladrer i lag af gammel hud. Lagene refererer også til historien, fordi vi hele tiden bygger oven på noget, der har været tidligere, som så spejler sig videre i historien«.

2 Hudfarvet silke med guldbroderi

Maja Ravn: »Det sjove og udfordrende er, at vi har at gøre med alle de her forskellige tidsaldre samtidig, så jeg har prøvet at fokusere på detaljer, som repræsenterer de forskellige tider, men da historien strækker sig over 400 år, har jeg også kogt det ned, så alle tidsaldre kan ses samtidig i kostumerne. I grundkostumerne her kan man f.eks. finde detaljer fra renæssancen, hvor man bandt ærmerne på med snører, og hvis man knapper den nederste del af de lange bukser, kommer de til at minde om renæssancens løgbukser«.

»På skjorterne har vi noget feminint og romantisk krøs i halsen og ved hænderne, som var meget typisk for rokokoen, og broderierne er gamle mønstre fra både 1920’erne, barokken og renæssancen. Tanken har været at lave det her nøgne menneske, som står på Statens Museum for Kunst og kigger på kunsthistorien og bliver smittet af billederne på væggen, og derfor er kostumerne helt nøgne i farverne. Begge køn er også repræsenteret samtidig i det feminine silkemateriale og de maskuline veste, for vi har alle sammen begge sider i os, ligesom vi har flere jeger, som formes af tiden og omgivelserne. Helt konkret kan man knappe et ærme op og vise muskler som mand og knappe det på igen, hvis man skal være en yndig rokokopige«.

3 Løgbuksen

Maria Rossing: »Løgbuksen kommer ind i historien på et tidspunkt, hvor Orlandos selvopfattelse svinger rimelig meget mellem selvovervurdering og ingenting. Han vælger at gå med, at han er en kæmpe forfatter, og ifører sig denne her løgbuks, som er smaddermoderne i renæssancen. Her fungerer hver lamel som skamkapsel, men ellers ville der også typisk have været en stor skamkapsel i midten. Man forstår jo ikke, hvor sjovt det er at pege på maskuliniteten på den måde, og så er det bare interessant at evaluere vores egen tid i dag, for vi gør det jo stadig, men på en anden og måske endda mere drastisk måde ved at få opereret både kvindelige og mandlige attributter permanent ind i kroppen«.

Maja Ravn: »Mændene så næsten grotesk potente ud med de her løgbukser, men samtidig også feminine, fordi de havde meget stramme strømpebukser på, så man virkelig kunne se deres lægge og gode lår. Det er også i renæssancen, at man ser de store kraver, og kontrasten mellem rig og fattig kan jo næsten ikke være mere udtalt, hvis man render rundt med hovedet på et fad, sløjfer på skoene og en kæmpe skamkapsel. Samtidig har det sikkert bare været mega-smart, at man kunne løfte og tisse og lukke til igen, så man slap for at tage bukserne ned om røven«.

4 Pelshue med perlekæder

Maja Ravn: »I barokken (1600-1730) har jeg valgt at fokusere på de meget store parykker, for regenterne på denne tid har afsindigt stort krøllet hår helt ned til knæene. I dag ville vi jo tænke, at sådan noget hår er meget feminint og Beyoncé-lækkert, men de var virkelig rockstjerner dengang, fordi de iscenesatte sig selv ud fra devisen ’man er, hvad man ser ud til at være’. Barokken er meget overfladisk, og bag facaden er der tomhed, for man bruger jo en masse parfume og parykker til at flimre billedet. Ved bare at tage en stor paryk på og stille skarpt på den enkelte detalje kan man fortælle om en hel tidsepoke, og hvordan kroppen har set helt anderledes ud og ikke mindst, hvor lidt der skal til, før billedet ændrer sig«.

5 Snører i ryggen

Maria Rossing: »I denne her forestilling er kostumerne en kæmpe medspiller, men der er også altid en fase, hvor de er en modspiller, indtil man er blevet bekvem med dem og rutineret. Gaven er, at kostumerne er håndplukket fra historiske perioder, hvor tøjet faktisk har været med til at omforme kroppen. Det klassiske eksempel er korsettet, som gjorde, at kvinderne jo ikke kunne trække vejret og besvimede. Jeg bliver ret hurtigt rasende, når jeg får det på, for det er bare vanvittigt irriterende, når nogen står og rykker i én og strammer til«.

Maja Ravn: »I rokokoen (1720-1789) er der mange dejlige forelskelser alle steder, så tiden bliver både beskrevet som latterlig og overfladisk, men den har også det der sukrede og pudrede, hvor man maler sig og udstiller sig for hinanden, og der er ikke rigtig forskel på kønnene, fordi alle har sminke og parykker på. Orlando vågner op som kvinde efter at have været en mand, og derfor mister hun alle sine ejendele, fordi kvinder ikke måtte eje noget dengang. Det er også her, korsettet kommer ind i billedet. Pludselig kan Orlando kun trække vejret fra halsen og må sidde stille på en stol. Det var selvfølgelig yndigt at dåne i rokokoen, men det var også nærmest tortur, at kvinderne skulle snøres så meget ind, at de ikke kunne trække vejret ned i maven. Én ting er den ydre rejse, men det er også spændende at udforske, hvad det er for en indre rejse, man gennemlever, hvis man har de her restriktioner og spændetrøjer på«.

6 Krinolinen

Maria Rossing: »Som skuespiller er det mega-inspirerende, hvordan kostumerne afspejler tiderne og deres værdier, og hvad tidsaldrene har gjort ved kønnene og deres indbyrdes forhold og muligheder. I viktoriatiden (1837-1901, red.) får kvinderne eksempelvis krinoliner på, som kan skjule alt det, der fore- går nede under den. Til gengæld skal de føde 14 børn. Krinolinen er jo kæmpestor, så bare når jeg skal ud på toilettet, er jeg ved at vælte alt på min vej. Egentlig føler jeg mig ikke særlig kvindelig selv, men når jeg får den på, synes jeg, jeg ligner den yndigste rose«.

Maja Ravn: »Efter den letlevende rokoko med for mange forelskelser og fest og farver kommer modreaktionen i viktoriatiden, og så må man bare sidde derhjemme med sit hårdkogte æg og ikke have det sjovt. Her hersker det småborgerlige, og Orlando føler pludselig en kløen på ringfingeren, fordi alle omkring hende gifter sig. Krinolinerne vokser sig store som møllehjul, fordi kvinderne skal være hjemmegående, og med så store skørter kan de simpelthen ikke komme ud ad døren. I dag går kvinder jo i stramme nederdele, så vi ikke kan skræve lige så meget som mænd, og vi skal også helst op på en hæl, men det kræver en mand at støtte sig til, hvis man skal gå langt, så vores tid er fuldstændig lige så latterlig. Det er bare sværere at se, fordi vi står midt i den«.

7 Habitten

Maja Ravn:

»I victoriatiden vinder jakkesættet indpas, og i dag kan man også se det der engelske jakkesæt med skulderpuder på dronning Elizabeth II, hvor man godt kan tænke: Hvorfor er det lige, at regenterne pludselig skal ligne mænd? For i barokken var udtrykket meget feminint. Hvis man kigger ind i Folketinget, kan man også se, at man helst skal ligne en mand og være anonym, for der er hverken humør eller farver, og det kvindesyn er jo fuldstændig lige så firkantet som korsettet. Regenter som dronning Victoria og Elizabeth II er virkelig hardcore jernkvinder, og de fremviser nok de mest maskuline sider af mænd«.

»Hvis man ser på Elizabeths krop, har den efterhånden form som et jakkesæt, håndtasken hænger længere og længere nede, og hatten med fjeren trykker hende også ned. Men man fornemmer en modreaktion i modebilledet i dag, for næste generation leger meget mere med kønsidentiteterne, og der er en større åbenhed omkring, at vi har begge sider i os. Vi kan aldrig vide, hvad fremtiden bringer, men nutidens sanselighed, skønhed, æstetik og poesi er virkelig spændende. Derfor tror jeg også, at alt kan ske, og så må publikum bare gå ud i verden og fortælle vores historie videre«.

