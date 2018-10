Jeppe Hein er et verdensnavn: Men burde han holde sig til Gajol-æsker?

Lige nu er de ved at pakke en blå, bugtet bænk ind i skumgummi. Den slår en høj bue på midten og ligner mest en rutsjebane. Det er en af den lange række af bænke, Jeppe Hein har tegnet de seneste år. Titlen er ligesom på de andre krøllede, skæve, snoede sidde- og legepladser ’Modified Social Bench’.

12 af dem stod i Brooklyn Bridge Park, og da udstillingen ’Please Touch the Art’ åbnede i 2015, viste Jeppe Hein New York Times, hvad bænkene kunne bruges til. Det blev til en lille video på avisens hjemmeside, hvor kunstneren sidder, ligger, glider og danser på sine bænke.

Da han vil hoppe over ryglænet på den ene af dem, fanger ryglænet hans fod, han falder og ruller en tur rundt på græsset. Vender sig grinende mod fotografen, og på det næste klip danser han gennem et af sine springvand.

Det er et meget Jeppe Heinsk øjeblik: leg, humor og et kunstværk, der gør noget overraskende ved dem, der gør noget ved værket. Og en mand, der snubler, rejser sig og finder en vej videre.

Jeppe Hein har succes med sin kunst, men vejen hertil har været lige så bulet og snoet som en af hans bænke.

To skridt til siden

Det taler han gerne om, mens han arbejder sig gennem sin dag, der lidt minder om en hinkerude, hvor kunstneren hopper fra planmøde til hyggesnak, til arbejde på et værk, til en planlagt Skype-samtale med en kunde.

Det burde være svære betingelser at føre en samtale på, men Jeppe Hein bevæger sig ubesværet fra felt til felt, og når han ankommer til et sted, er han kun der. Sådan er det også med interviewet, jeg behøver nærmest ikke spørge. På vej ud fra tegnestuen stopper vi i værkstedet ved et slukket neonskilt, der skal pakkes ned og sendes til et galleri. Teksten lyder: ’YOU ACCEPT THE LOVE YOU THINK YOU DESERVE’.

Når jeg så ikke jager det, så kommer det

»Det er meget det, det handler om, ikke? Her på det seneste har jeg arbejdet meget med at flytte mig selv. Hvis jeg har fået et nej, for eksempel når det gælder sex, så har jeg fokuseret på afvisningen og ikke kunnet se andet. Og det har ført tråde direkte tilbage til min oplevelse af at blive forladt af min mor, da jeg var fem år, og de blev skilt. Men jeg kan også gå et andet sted hen ...«.

Han flytter sig to skridt til siden:

»Og så står jeg her og tænker på alt det dejlige. Jeg har en kone og børn, jeg har masser af kærlighed i mit liv. Jeg har venner, jeg laver ting, jeg brænder for. Og så er det ikke vigtigt med sex nu og her. Og når jeg så ikke jager det, så kommer det«.

Og så går vi ud for at hente kaffe.

Køkkenet er hjertet i Jeppe Heins studio, det er her, en af de to kokke udspreder dufte og lyde gennem formiddagen og småsnakker med alle, der kommer ind for at hente et stykke frugt, en småkage eller en kaffe fra espressomaskinen i hjørnet.

Foto: Lefteris Pitarakis/AP/AP Appearing Rooms. Vandskulptur foran Royal Festival Hall i London, 2007.

Appearing Rooms. Vandskulptur foran Royal Festival Hall i London, 2007. Foto: Lefteris Pitarakis/AP/AP

Foto: Yves Logghe/AP/AP Modified Social benches. Beaufiort04 i den belgiske by De Haan, 2012.

Modified Social benches. Beaufiort04 i den belgiske by De Haan, 2012. Foto: Yves Logghe/AP/AP

Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix Something special about you. London, 2016

Something special about you. London, 2016 Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

Det er her, alle spiser frokost sammen. Og lige nu er det her, Jeppe Hein spørger sin kok, om der skal hyres et par bartendere, når de får besøg af en samler og hans 20 venner om et par uger.

Nu lander vi i hans personlige atelier, et stort råt og højloftet rum med ovenlys og kunst langs væggene.

I midten et rustikt arbejdsbord, der flyder med vandfarver, udstillingskataloger, pensler, tuscher og en iPhone. En vase med hvide blomster, en bog med titlen ’Roots of Yoga’ og så en masse papirer, for det her er primært et mødebord.

Jeg spørger, om middagen med samleren er en del af jobbet – at holde en middag for 20 mennesker, når man driver en større kunstfabrik i Berlin?

»Sådan ser jeg det ikke. Han kommer til Berlin, og han spurgte, om jeg ville med til middag, og det blev jeg totalt glad for. Så skriver jeg: »Ja, men skal jeg så ikke lave maden?«. Det er ikke så meget noget med at drive en forretning. Jeg tror ikke, han køber mere af mig. Men det er en mand, der inspirerer mig. Han gav mig lov til at lave et stort værk, så det er vel bare taknemmelighed«.

Op at flyve og ned på jorden

Og det er noget, Jeppe Hein tænker en del over lige nu. At huske at være taknemmelig. Han er lige kommet hjem fra en vandretur i Norge, hvor han tog fem dage alene på fjeldet. Vandrestien, han fulgte,var markeret af skilte med store røde T’er:

Fakta Hein i Danmark Jeppe Heins værker kan findes over hele verden og mange steder i Danmark. Aktuelle danske udstillinger: Cisternerne på Frederiksberg i København: 'In is the only way out'. Soloudstilling til 15. november

Den Frie i København: Hein og to andre vindere af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat. Til 28. oktober

Jeppe Hein foredrag 28.10 kl 14 Derudover kan Heins kunst bl.a. ses på: Kunsten i Aalborg, Ordrupgaard, Arken, GeoCenter Møns Klint, Dokk1, Den Blå Planet, Kgs. Nytorv Metrostation. 26. oktober udkommer børnebogen ’Aya’ af Silke og Jeppe Hein. Og til november ’Når livet blomstrer – Breathe with Jeppe Hein’ af Finn Janning. Begge på Strandberg Publishing. 25. januar 2019 åbner udstillingen ’Change Yourself' i Politikens Forhal Jeppe Hein t-shirt changeyourself.dk Vis mere

»Jeg ved ikke, hvorfor der står ’T’, jeg har ikke undersøgt det. Men jeg tog det for Taknemmelighed, så hver gang jeg så det her, og det gør man ret mange gange på fem dage, så gik jeg ind i følelsen af at være taknemmelig. Det var meget smukt«.

Og ja, der er meget at være glad for, når man ser Jeppe Heins liv udefra.

Som 44-årig har han været en af de bedste i den kreative overklasse i to årtier. Den korte historie om hans entré i kunstens verden lyder sådan her:

Da Jeppe var en stor dreng, spillede han meget fodbold og var blandt de bedste på sin årgang, cirka der, hvor det måske kan blive en levevej. Men anklerne holdt ikke til de mange træninger, og der var også noget andet, der var begyndt at bevæge ham.

En tidlig morgen efter en bytur tog han imod den stående invitation til at bruge sin stedfar, maleren Jørgen Jakobsens, atelier, og pludselig havde han lavet en akvarel. Og smækket døren op til et nyt sted, hvor der lå en kæmpe glæde og ventede. En lykkefølelse ved at få noget ud af kroppen og på papir.

Han er ordblind og tænkte, at det ikke skulle være noget med bøger, men blev uddannet tømrer hos Brødrene Nissen i Silkeborg og flyttede til København. Her fik han kontakt til kunstmuseet Arken og blev hyret til at hjælpe dem med at stille deres udstillinger op. Og en dag mødte han en islandsk kunstner, som skulle udstille på museet.

Der var noget ved ham islændingen, der gjorde Jeppe Hein nysgerrig, så han sagde, at manden bare kunne ringe, hvis han ville have hjælp til noget. Og det gjorde manden så en dag, han hed Olafur Eliasson og var på vej mod kunstverdenens stjernehimmel.

Men først skulle der bores hul i gulvet for at få plads til noget af Eliassons kunst på et galleri, og det med at bore gjorde Jeppe Hein lidt for grundigt, for der røg også et vandrør, så vandet flød ind i installationen. Hein ringede til den store kunstner, som ikke blev vred, men begejstret, og så var alt det våde pludselig en del af værket.

Ikke så længe efter blev Jeppe Hein ansat som assistent for en kunstner, der siden er blevet et globalt brand, og resten er i grove træk kunsthistorie.

Jeppe Hein ville også lave sine egne ting og kom ind på Kunstakademiet i København i slutningen af 1990’erne. Og selv om han ikke ligefrem blæste nogen bagover i begyndelsen, viste det sig, at verden ville have Heins kunst – faktisk så meget, at han til sidst ikke kunne levere. Jo, kunsten strømmede ud, men manden bag blev slidt ned af flyrejser, ferniseringer, håndtryk, møder, interviews og klap på ryggen.

Nedturen begyndte et sted over Østersøen i et fly på vej fra Berlin til København i 2009. Et panikanfald låste hele hans krop og vejrtrækning:

»Det er enormt svært at udtrykke i en avis, hvis folk ikke selv har haft angst. Og så siger man: ’Jeg var pissebange og havde et angstanfald i en flyvemaskine’. Hvis du ikke har prøvet det, kan du på i-n-g-e-n måde forstå, hvad jeg taler om«, siger Jeppe Hein i dag.

Dengang var det kun hjælp fra den finske medpassager og stewardessen, der fik ham ned på jorden i nogenlunde god behold.

Oplevelsen fik Jeppe Hein til at rive kalenderen i stykker.