’TIL HOFBAL MED BØSSE-VEN’ lød avisens overskrift, der ledsagede to fotografier, som var klippet sammen til lejligheden.

På billederne ser man to mænd i hvid skjorte og kjolesæt, der ser ud, som om de flygter fra noget. To mænd, der tydeligvis ikke selv har stillet op til fotografering. Den ene kigger ned i jorden. Den anden spærrer øjnene op hen over sine smalle briller, har øjenkontakt med kameraet. Og ligner en, der spørger fotografen: »Vil du virkelig det her? Virkelig?«.

Hvis de nu havde skrevet, at jeg var der med min kæreste, havde det ikke været det samme. Men de skrev det, så man skulle læse: Han kommer der med sin 'bøsseven' – adr!

Den mand var Preben Kristensen selv. Den anden var Søren Hedegaard, som han på det tidspunkt havde været kæreste med i 16 år. Et forhold, de ikke havde lyst til at fortælle verden om. Men det havde Ekstra Bladet.

»På forreste række (...) sidder en sød lille jysk kone i den slags kjoler, som min egen mor købte hos trikotagehandleren. Det er Preben Kristensens mor. Hun kommer rejsende fra Skive, hver gang sønnen er i fokus«. Ekstra Bladet, 1992

Her i stuen i Charlottenlund tikker og bimler et gammeldags stueur i det hyggelige hjem, hvor der er både fyldte bogreoler og stor fladskærm. Samt en slags tema: gravhunde på alt fra oliemalerier til små figurer.

Preben Kristensen sidder i en grøn øreklapstol og har, med skuespillerens smidighed, fået placeret sig, så det højre ene ben ligesom hænger ud over højre armlæn, dinglende.

Men historien om ham begynder i en helt anden ende af Danmark og langt fra avisernes forsider.

Barndomshjemmet i Skive var beskedent – far arbejdede som murer, mor mødte klokken syv på byens papirfabrik – men det var frem for alt et kærligt hjem. Et hjem, hvor værdierne om enkelhed, glæde, åbenhed og nysgerrighed passede ind på sommerferiens campingpladser. Et sted, hvor man huskede hinanden på at være glad. Og en familie, der gav Preben Kristensen en afgørende retning: Man skal møde alle mennesker med respekt.

Foto: Peter Hove Olesen Preben Kristensen har spillet et hav af store roller igennem mere end 40 år som skuespiller. Dragqueenen Arnold, dronning Margrethe, fyrst Mysjkin i 'Idioten', McMurphy i 'Gøgereden' ... Nu gælder det Ibsens berømte klassiker 'Peer Gynt', hvor han spiller flere roller, vigtigst den ældre Peer Gynt.

At drengen nok ville komme til at synge, var der allerede tale om ved fødslen i 1953. Så højt skreg han. Og det kom til at holde stik.

»Hvad var det egentlig, der gjorde, at trangen til at gå op og vise sig frem foran andre mennesker var så vedholdende hos mig? Jeg kan godt være tilbageholdende, især i store forsamlinger. Men hvis jeg står på scenen, vil jeg helst stå i midten, ikke?«, siger Preben Kristensen.

»Jeg vidste ekstremt tidligt, hvad jeg ville. Hvor kommer det fra? I sådan en arbejderdreng fra Skive? Og det var hemmeligt i lang tid, for det var jo en lille smule anderledes. Det behøvede alle ikke at få at vide«.

Når andre drenge spillede fodbold, legede han biograf med sin lillesøster. Eller lavede spøgelsestog i kælderen. Han sang i kor, spillede teater og troppede en dag op i Skives revytrup, Gøglervognen, og sagde: »Ja, altså, jeg hedder Preben og går i tredje real. Jeg har set jeres forestilling og tænkte, at det kunne være spændende at være med i«.

Og i 1975 kom han ind på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater og blev den skuespiller, han altid havde vidst, han var.

Foto: Jan Unger Linie 3 med Preben Kristensen, Anders Bircow og Thomas Eje.

»Da de tre Århus-skuespillere Anders Birkow, Preben Kristensen og Tomas Eje sidste år lavede en skæg lille sommercabaret i Jakobs Bar BQ i Vestergade, Århus, drømte de ikke om, at det ville føre til fast arbejde på tv. Det gjorde det altså, for de tre talenter er engageret som programværter og entertainere i tv’s store underholdningsserie ’Tv i teltet’«. Ekstra Bladet, 1980

På skuespillerskolen mødte Preben Kristensen først Anders Bircow, der gik en årgang over hans egen, og nogle år senere kunne de begge til en julefrokost på Aarhus Teater opleve en af de optrædende førsteårselever løbe splitterravende nøgen hen over scenen som fru Pik-Galop. Sådan forløb mødet med Thomas Eje, og sammen blev de tre til Linie 3. Og efter premieren i tv i 1980 blev Preben Kristensen så også, på én enkelt nat, kendt i hele Danmark.

Først Søren, så Arnold

Men teatret holdt han fast i ved siden af komikken og musikken – og ikke mindst de parodier på dronning Margrethe, der har fulgt Preben Kristensen livet igennem – og det blev på teatret, hans store gennembrud som kunstner kom. En historie, der har med Søren Hedegaard at gøre.

For de to havde mødt hinanden første gang i København i 1982, mens Preben Kristensen spillede på Betty Nansen Teatret. På skuespillernes stamsted, Brønnum lige over for Det Kongelige Teater, sad en aften en smuk mand i uldtrøje. Med grønne øjne, kulsort hår og kridhvide tænder og et smil som prinsen i eventyrene. Han var frisør på ABC Teatret, fik Preben Kristensen at vide, da han spurgte sig for. Og den smukke mand havde også spurgt, hvem han mon var. Kort efter mødtes de igen, denne gang på værtshuset Psykopaten på Frederiksberg, og her fik en fælles ven overtalt Søren Hedegaard til at sætte sig ved siden af Preben Kristensen. »Og der har han siddet lige siden«, som der står i ’Husk at være glad’.

Jamen, hallo, åndssvage, din røv er i telefonen, og undskyld mit franske ... de der generaliseringer er så fortvivlende

På ABC Teatret sludrede Søren Hedegaard en dag med teaterdirektør og skuespiller Ebbe Langberg, der fortalte, at han ledte efter en skuespiller til hovedrollen i et stykke, der havde vakt opsigt i New York. Det var rollen som dragqueenen Arnold i ’Det var en lørdag aften’. Søren Hedegaard kendte en, der ville være helt perfekt, sagde han.

I dagene omkring premieren kunne man derfor i aviserne se store fotografier af Preben Kristensen med læbestift, højt svungne øjenbryn, turban og store flæser – Søren Hedegaard havde lagt makeuppen, »jeg så blændende godt ud. Så er det sagt«, som Preben Kristensen erindrer i bogen – og Ekstra Bladet skrev om det, de kaldte årets mest forbløffende forvandling i dansk teater: »Den populære og sjove Preben Kristensen fra Linie 3 er pludselig blevet både bøsse, transvestit og drag. Det hele på én gang«, lød det i formiddagsavisen, mens Politiken skrev, at Preben Kristensen viste en »forbavsende følsomhed og et stort mod« i rollen som Arnold.

Foto: Peer Pedersen Preben Kristensen fik sit gennembrud som dragqueenen Arnold i 'Det var en lørdag aften' på Rialto Teatret.

Preben Kristensen fik sit gennembrud som dragqueenen Arnold i 'Det var en lørdag aften' på Rialto Teatret. Foto: Peer Pedersen

Og mod var der behov for.

Dels varede forestillingen næsten fem timer, dels udspiller handlingen sig i New Yorks homoseksuelle miljø, og en af scenerne foregår i et dark room på en bøssebar, hvor Arnold har sex med en fremmed mand. Preben Kristensens teaterdirektør på Aarhus Teater havde advaret ham mod at tage rollen.

Det var jo et kontroversielt stykke, havde direktøren påpeget og spurgt, om Preben Kristensen nu også var helt sikker. Det var han. »Så kan du jo komme tilbage og slikke sårene her bagefter«, havde direktøren svaret.

»Jeg har heller aldrig prøvet at drømme så stærkt om natten før en forestilling«. Preben Kristensen om rollen som Arnold, Politiken, 1983

Og forestillingen var kontroversiel. Flere publikummer udvandrede simpelthen, især mænd, der var »slæbt med af deres koner«.

»Det er jo et voldsomt miljø at komme ind i. Og scenen i dark roomet var da også totalt grænseoverskridende for mig at spille. Men det var jo en del af det liv, som den person levede«, siger Preben Kristensen og trækker benene op under sig i skrædderstilling i den grønne øreklapstol.

Og så var der, på den anden og positive side, også skeptikere til stede i teatersalen, der endte med at måtte overgive sig totalt, husker han.

»For dem blev det en universel historie, det blev historien om en familie. Og så var det fuldstændig ligegyldigt, om karaktererne var det ene eller det andet. For du kom til at holde af de der mennesker, du forstod dem og så dem. Som de mennesker, de var«.

»Jeg vil så gerne være Romeo. Men først skal jeg altså lige være transvestit i 50 udsolgte huse på Rialto«. Preben Kristensen i Ekstra Bladet, 1985

Med det liv, du selv har levet, har det så betydet noget særligt for dig, når du har været med til at flytte folks fordomme?

»Selvfølgelig har det det. Men nu skal vi passe på med at sige, at jeg lever det liv, jeg har levet, for det er virkelig noget sekundært for mig. Og hvis jeg som skuespiller få publikum til at tænke over tingene, uanset hvad stykket så handler om, bliver jeg altid stolt og glad«.

Men – og undskyld, hvis jeg spørger dumt – betyder det ikke noget særligt for dig, hvis du rykker ved fordomme, der handler om homoseksualitet?

»Jo, selvfølgelig betyder det da også noget. Det gjorde det med ’Det var en lørdag aften’, og det gjorde det også, da jeg spillede ’La Cage aux Folles’, selvfølgelig gjorde det da det«.

I 1996 spillede Preben Kristensen igen drag, denne gang som Albin, der om natten forvandler sig til Zara. I en afgørende scene synger Per Pallesen, i rollen som natklubejeren, en følsom kærlighedssang til Preben Kristensens Albin.

»Lige der overgav de skeptiske blandt publikum sig. Det blev fuldstændig ligegyldigt, om det var to mænd eller en mand og en kvinde eller en dreng og hans hund. Det var bare ægte, ikke? Kærlighed. Og så elskede de os fra det øjeblik«.

»Selv om vi står på scenen, kan vi tydeligt mærke, når publikum på forhånd har krydset armene foran brystet i afstandtagen, for hvad det nu er for noget bøsseri, de har indladt sig på at se. Se, dét er fordomme«. Interview med Per Pallesen om ’La Cage aux Folles’ i BT, 1996

»At sige, at han er skabt til rollen, er at underkende hans talent – for han var lige så skabt til McMurphy i ’Gøgereden’ og fyrst Mysjkin i ’Idioten’. Men her slår han sig løs, lader tenoren tindre og er formidabel som nattens dragdronning, Zara, med de løse håndled, den bløde sjæl, den store forfængelighed og den endnu større sårbarhed«. Om Preben Kristensen i ’La Cage aux Folles’, BT, 1996

I 1991 spurgte en journalist fra Ekstra Bladet Preben Kristensen, hvordan han egentlig både kunne tale om åbenhed og om at bryde tabuer og selv være så tavs omkring sit privatliv. Det er ikke svært at læse imellem linjerne, hvad det er, journalisten spørger til.

»Når jeg kommer hjem, sidder i min egen sofa i underbukser og sokker, er det mit eget lille liv. Hvis det også bliver offentligt, kan jeg ikke slappe af på samme måde. Derfor vil jeg have den hemmelighed fuldstændig for mig selv. Jeg kan godt lide, at man værner om noget, man holder af«, svarede Preben Kristensen.

Privatlivet tæt ind til kroppen

Han og Søren Hedegaard besluttede tidligt og i »rørende enighed« at holde deres forhold ude af den brede offentlighed. Preben Kristensen har altid, helt tilbage fra skuespillerskolen, fortæller han, ment, at en vis portion mystik gavner en skuespiller. »Du må ikke tage sommerfuglestøvet væk«, som han siger.

Det er faktisk frygtelig unormalt, at vi er blevet sammen. Men der har jo været noget rigtigt i det. Stor kærlighed og stor respekt

Så for det første mente de ikke, at deres forhold kom nogen ved. For det andet var Preben Kristensen blevet så kendt, at de vurderede, at åbenheden ville vække uoverskuelig opsigt – i en tid, hvor antallet af mandepar i det offentlige rum stadig var så godt som nul.

»Det havde fyldt kolossalt meget, hvis vi var dukket frem sammen«, siger han.

I de år følte Preben Kristensen i forvejen, at han kæmpede med en mærkat som den sjove mand fra Aarhus. Han var urolig for, hvad det ville betyde, hvis han bar rundt på endnu et stempel.

»Preben Kristensen er en meget morsom mand. Måske den sjoveste i hele Margrethes rige«. Ekstra Bladet, 1993

»Ville publikum tage mig seriøst som en hjerteskærende Romeo-figur, hvis de samme eftermiddag havde set mig stå hånd i hånd med Søren på den røde løber?«, som der står i bogen.

Og hvad med teaterdirektørerne? Ville de lade deres valg af roller til ham styre af det? Ville de tænke på billetsalget og overveje, om han som skuespiller ville være for farvet af sit privatliv? Det var den slags tanker, der var med til at afgøre sagen.

»Jeg ønskede ikke, at det skulle gå ud over min troværdighed som skuespiller. Jeg har aldrig selv haft problemer med det, men måske kunne det give andre mennesker problemer. I forhold til mit arbejde. I forhold til os. Og hvorfor skulle jeg udsætte mig selv for det? Hvorfor dog«, spørger Preben Kristensen.

Han fejer noget væk fra sofabordet.

»Det er jord fra en potteplante«.

Nå, for pokker.

»Ja, jeg tænkte, hvad er det lige for noget?«

Uret tikker i stuen.

»At være skuespiller – hvad er det? Sagt meget kort er det: at udfolde sig selv, samtidig med at man skjuler sig selv. (...) Fortælle sandheden om sig selv – og om andre mennesker – samtidig med at man bærer maske. Tage maske på – og samtidig lade den falde. Hvis dette er at være skuespiller – og det er det: I de bedste tilfælde er det derfor, man er skuespiller – har få danske skuespillere været mere skuespiller end Preben Kristensen«. Den legendariske teaterkritiker Jens Kistrup i Berlingske Tidende, 1992

Preben Kristensen fnyser ad tanken om, at man som skuespiller kun kan spille roller, der passer til éns eget liv.

»Jeg siger dig, at jeg har spillet den mest passionerede elsker i ’West Side Story’ sammen med Betty Glosted, da vi lavede den i 1979 i Aarhus, det kan jeg love dig. Og vi elskede hinanden, på den der måde, hvor det kom klart ud over rampen«, siger han.