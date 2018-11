Det kan godt være, at Michael Bundesen på den ene side ikke har været ked af det, og på den anden side stadig godt kan savne at stå på scenen. Samme slags blandede følelser efterlades læseren med, når man sidder med ’Alting har en ende’ mellem hænderne og læser om de overvejelser, han har gjort sig om sangkarrierens endeligt.

For på den ene side virker han afklaret om beslutningen. På den anden side emmer siderne af en form for håb om, at det på en eller anden måde igen ville kunne lade sig gøre at stå på en scene igen.

I en passage beskriver Bundesen, hvordan han ofte drømmer om at være på Langelandsfestival for at optræde igen i sin kørestol.

»Der findes standup-comedy, og nu skal vi lave noget sitdown-singing«, forestiller han sig, at han ville sige, før bandet skulle gå i gang.

Hvorfor lige Langelandsfestival?

»De andre steder bliver sikkert skidefornærmede, når jeg siger det. Men Langeland var noget helt specielt for mig. Jeg kunne forsvinde helt ind i mig selv, når jeg stod der og gik et halvt skridt frem på catwalken. Så stod jeg bare der, og det var mig, bandet og publikum«.

Michael Bundesen griner lidt.

»Måske skal jeg være lidt høflig og sige bandet, publikum og mig«.

»Det skal være morsomt«

At han lige præcis drømmer om den Langelandsfestival, som i mange år har levet et liv langt væk fra de landsdækkende dagbladsforsider, som eksempelvis Roskilde Festival ofte lander på, er nok ikke tilfældigt.

For på mange måder er Michael Bundesen og Shu-bi-duas karriere en sær størrelse. De har været en gigantisk kommerciel succes og er det mest sælgende danske band nogensinde. Hundredtusindvis af mennesker har set dem til koncerter over hele landet, og de har flere hits, end de fleste musikere tør håbe på.

Men uanset hvor populær musikken har været hos danskerne, er den sjældent blevet vel modtaget af anmelderne. Og mange musikjournalister har haft det svært, når de skulle forsøge at komme med en forklaring på, hvad der gjorde Shu-bi-dua til så stor en succes.

Bandet brød igennem med rendyrket kopi-rock’n’roll med egne tekster til eksisterende hits. Senere kom musikken nærmere det, man i dag ville karakterisere som dansktop. Hist og her med afstikkere til andre genrer, men altid med en følelse af, at der var noget suppe-steg-og-is over Shu-bi-dua.

Måske ligger hemmeligheden i det paradoks af et motto, de lavede musik under: Det skal være morsomt, ellers er det ikke sjovt.

»Og så skal det rime. Man kan huske sange, der rimer«, indskyder Michael Bundesen.

Foto: Morten Langkilde Shu-bi-dua under tv-udsendelsen ’Hjælp Østeuropa’ i 1990.

Shu-bi-dua under tv-udsendelsen ’Hjælp Østeuropa’ i 1990. Foto: Morten Langkilde

Foto: Ole Steen 1978 var et stort år for Shu-bi-dua med albummet ’78’eren’ og sangen ’Den røde tråd’.

1978 var et stort år for Shu-bi-dua med albummet ’78’eren’ og sangen ’Den røde tråd’. Foto: Ole Steen

Foto: Ole Buntzen Efter 24 år i Shu-bi-dua forlod Michael Hardinger (tv.) bandet i 1997.

Efter 24 år i Shu-bi-dua forlod Michael Hardinger (tv.) bandet i 1997. Foto: Ole Buntzen

Som han skriver i bogen, skejede Shu-bi-dua ikke ud ved at smadre hotelværelser, men ved at bestille den største dessert, de kunne få fingrene i, fra hotellet i Charlottenlund i stedet for.

Udadtil virkede armbevægelserne altså ikke så rock’n’roll på samme måde som Kim Larsen og Gasolin’, der var en del af slumstormermiljøet og forsøgte at støtte det – selv efter at stjernestatussen var opnået.

Talsmand, præsident og diktator

Lige siden Michael Bundesen som 12-årig vaskede biler på villavejene i Taarbæk, har han kunnet og villet selv. Vendingen går igen flere steder i ’Alting har en ende’, og har man fulgt historien om Shu-bi-dua, ved man, at mantraet også gjaldt i de næsten 40 år, Bundesen var bandets ubestridte frontmand.

»Vi var i gruppen blevet enige om, at jeg – som forsanger – var en naturlig talsmand. Men jeg blev også præsident. Og nogle vil sikkert sige selvudråbt diktator. Man får ikke mange venner af at være så bestemt«, står der i bogen.

De interne magtkampe i bandet har aldrig været nogen hemmelighed i Shu-bi-dua. På den front løfter den nye bog ikke sløret for en masse potentielle sladderbladshistorier, hvor der kastes forsinkede mudderklatter efter nogle af de 15 andre mennesker, som nåede at være medlem af Shu-bi-dua.

Jeg ville godt have skrevet flere eksistentielle vers. Som i ’Den røde tråd’

»Det var mig og Hardinger, som delte den præsidentrolle. Vi spillede i mange år, hvor alt var lige og demokratisk, men på et tidspunkt begyndte der at ske ballade. Vi fandt ud af, at vi skulle styre bandet«, siger Bundesen.

Det kan på en eller anden måde være svært at få Bundesens rolle indadtil i Shu-bi-dua til at harmonere med, hvordan han altid har fremstået udadtil.

Først som den kammeratlige, lidt flippede fætter, da bandet var ungt. I de senere år som den joviale onkel, der ville afvæbne ethvert optræk til uenigheder med en vittighed, et ordspil eller i det mindste et gemytligt smil.

Bundesen var sammen med Michael Hardinger primus motor bag Shu-bi-duas første splittelse, da pianist Jens Tage Nielsen – Bundesens barndomsven – og trommeslager Bosse Hall Christensen blev købt ud af gruppen i 1981.

De to fik sammen med bassist Kim Daugaard, der dog forblev i bandet, ejerskab over bandets pladeselskab, Storkophon. Hardinger, Bundesen og Claus Asmussen beholdt retten til navnet Shu-bi-dua.

I 1998 var det så Michael Hardingers tur, da han mente, bandet stod i stampe, og han hellere ville bruge tid i Californien. Siden sagde Jørgen Thorup stop i 2001 og forlod Shu-bi-dua.

I dag er det kun Michael Hardinger og multiinstrumentalisten Ole Kibsgaard – også kendt fra ’Kaj & Andrea’ – der erstattede Hardinger, som Michael Bundesen har kontakt med.

Det har han det fint med.

»Vi var gået op i limningen«

Når Shu-bi-dua gav koncerter, var det Michael Bundesen, der bestemte, om der skulle rykkes rundt eller udskiftes i sætlisten undervejs. Hvis han ikke følte, publikum reagerede som ønsket på numrene, eller hvis fornemmelsen sagde, at utålmodighed var ved at sprede sig, var det Bundesens tjans som »manden med fingerspidsfornemmelserne« at gelejde både band og publikum i den rigtige retning.

Det var også Michael Bundesen, som havde sidste ord, når det kom til indspilningerne af Shu-bi-duas musik. Det krævede blandt andet en del overtalelse, før han ville godtage, at de rent faktisk indspillede ’Sexchikane’, der blev gruppens største hit i 1990’erne.

Havde de to Michael’er for meget magt i bandet?

»Det ville nogen garanteret mene«, medgiver Bundesen.

Anderledes kunne det ikke være, hvis Shu-bi-dua ikke skulle tage samme tur, som Gasolin’ havde taget i 1978, og som idolerne i The Beatles havde taget nogle år, før Shu-bi-dua blev dannet.

»Jeg tror, vi var gået op i limningen. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er jo en arbejdsplads, hvor der sker ting, og det skal fungere, hvis der skal komme en turné og en plade om året«.

Gennem årene har historier om Shu-bi-dua floreret, som giver indtryk af, at bandet har været et kollektivt, kreativt frirum for alle medlemmerne, men også et band, hvor et vist internt hierarki har haft stor betydning for den musikalske udvikling, gruppen tog gennem årene.

»Hardinger og jeg havde en drivkraft hele vejen igennem, som handlede om, at Shu-bi-dua skulle være stort. Vi skulle spille på de store scener, og vi ville lave plader, som kunne konkurrere med Gasolin’. De var vores store modpol«, siger Bundesen om de bandrivaler, som særligt den danske presse elskede at sammenligne dem med.

Det kan godt være, at Shu-bi-dua ikke har spillet en koncert siden 2011 eller udgivet et studiealbum siden 2005.

Alligevel florerer der mange kommentarer i både anmeldelser og på internetfora, der mener, at Shu-bi-dua skulle have lukket ned for sig selv, før de nåede det punkt.

Allerede i 1983 blev Shu-bi-dua sammenlignet med de gængse pilsnere fra Carlsberg og Tuborg af Politikens anmelder Torben Bille.

»De smager ens hver gang, og man får det som regel rart efter nogle stykker i rap af samme slags, men tømmermændene melder sig efter for mange«, skrev han.

I et interview med B.T. fra 1997 fortalte Hardinger, at i firserne var bandet mere forretning end sjov, hvilket først ændrede sig igen ved ’Shu-bi-dua 13’ fra 1992.

Men måske skulle Shu-bi-dua være stoppet, da den anden præsident, Michael Hardinger, forlod bandet i 1998. Det mener Bundesen nu ikke.

»Ole Kibsgaard kom ind i bandet, og han er et festorgie. En fantastisk musiker. Så jeg fik lyst til at spille igen, og jeg syntes stadig, der var masser i os«.

Siden blodpropperne ramte Michael Bundesen, er Ole Kibsgaard jævnligt kommet på besøg både på hospitalet og i privaten, så de sammen kunne øve Bundesens sangstemme.

»Ole sagde dengang, at når jeg var klar til at spille igen, så var han også. Det er jeg ikke sikker på, jeg kan holde ham op på. Alle de andre har jo fået nye jobs nu, så selv hvis jeg kunne, kan jeg ikke bare sige i morgen, at vi starter Shu-bi-dua op igen«.

Tror du ikke, de ville springe på?

»Nej«.

Hvorfor ikke?

»Nu har de deres nye jobs«.

Men det er jo ikke Shu-bi-dua?

»Nej, men det kunne være, jeg fik en blodprop igen, og så ville de stå uden job. Det er jo synd for dem«, siger Michael Bundesen.

Flere kærlighedssange

»Du kan få kvinder og kager og jordbær for sjov«.

»Jeg står på en alpetop, kigger på det sner«.

»Enhver ku’ se, at det var sexchikane«.

»Alting har en ende. En regnorm den har to«.

Det er ikke, fordi Shu-bi-dua ligefrem mangler sangtekster, som folk kan huske.

Alligevel skriver Michael Bundesen i ’Alting har en ende’, at han fortryder, bandet ikke skrev nogle flere udødelige vers. Kærlighedssange, der kan sende folk gennem hele følelsesspektret. Noget almengyldigt, som alle kan nikke genkendende til.

Umiddelbart hænger det ikke sammen, når man tænker på, at de fleste danskere formentlig ville kunne recitere mindst én Shu-bi-dua-tekst.

»Jeg ville godt have skrevet flere eksistentielle vers. Som i ’Den røde tråd’ for eksempel. Det er sådan nogle tekster, jeg kan blive ved med at tænke over og synge selv, hvis jeg tænker over noget«.

Foto: Peter Hove Olesen Efter sin sygdom får Michael Bundesen 9 timers hjælp om dagen fra fem forskellige personlige hjælpere. Her er det dog datteren Nanna, der holder kærligt om ham.

Efter sin sygdom får Michael Bundesen 9 timers hjælp om dagen fra fem forskellige personlige hjælpere. Her er det dog datteren Nanna, der holder kærligt om ham. Foto: Peter Hove Olesen

’Den røde tråd’ er sangen, der ud over at koble en tanketorsk med en gulerod, blev afsluttet med det umiskendeligt Shu-bi-dua’ske vers:

----------------

Og hva' mon der sker, når man ska' bort

Når livets skjorte bli'r for kort

Hvor mon den er, den røde tråd

Man må for fa'en da bli' til noget

----------------

Michael Bundesen ved da også godt, at ’Den røde tråd’, ’Hvalen Hvalborg’ og ’Vuffeli-vov’ formentlig får lov at leve mange år endnu. Men han ærgrer sig over, at Shu-bi-dua ikke skrev flere kærlighedssange.

»Vi var fem-seks mand sammen, og ingen af os var særligt gode til at skrive om kærlighed. Det var altid med en lille distance«.

I et tv-interview i Jarl Friis-Mikkelsens ’Talkshowet’ på DR fra 1993 siger Michael Bundesen, at det altid har været et mål for Shu-bi-dua, at de skulle være kommercielle og folkelige.

»Anmelderne synes ikke, man må være folkelige, men det er sjovere at spille for 1.500 end 200 mennesker. Det kommer man lettere til ved at være folkelig«.

Nogle vil nok mene, at I spillede på de sikre kort.

Michael Bundesen ser for første gang under interviewet lidt fornærmet ud.

»Hvad mener du med de sikre kort?«, spørger han.

Jeg refererer til passagerne i bogen, som fortæller om opskriften på en succesrig koncert.

Shu-bi-duas koncerter blev med tiden mere ensartede med en større samling af hits, der skulle fremføres hver eneste gang. Den manglende fornyelse både på albumformat og i koncertform resulterede blandt andet i, at Michael Hardinger forlod bandet, men spørgsmålet er, om det også har sat sig et eftertryk i, hvordan man i dag husker Michael Bundesen og Shu-bi-dua.

»Det er en sikkerhed for musikerne og publikum at have de faste holdepunkter. Det var ikke for at køre safe play. Det var bare det nemmeste for os alle sammen«.

Michael Bundesen fortæller, at han engang så et interview med Frank Sinatra efter en koncert, hvor han stadig dryppende af sved blev spurgt af en journalist, hvorfor han altid spillede de samme numre.

Sinatra svarede, at det var, fordi publikum kunne lide de sange.

»Sådan har jeg det også. Hvorfor helvede spille en masse numre, folk ikke rigtig gider at høre?«, siger Michael Bundesen.

»Det var mig, den hang på«

I en passage i ’Alting har en ende’ skriver Michael Bundesen om sine tanker forud for Shu-bi-duas første koncert i København. Bandet havde spillet med stor succes i resten af landet, men København var ukendt land for de nordsjællandske forstadsfyre. Bundesen forstod ikke, »hvorfor de tog sådan nogle chancer«.

Koncerten var naturligvis en kæmpesucces, men netop den mentalitet stikker i virkeligheden dybere hos Michael Bundesen, end man lige skulle gå og tro.

»Jeg kunne godt være nervøs. Det handlede om at få alle med. For arrangørerne står ude i siden og kigger. Hvis de ser, at det går godt, og der bliver solgt mange øl, så får man lov til at komme igen næste år«.

Bundesen så sig som ekspert i, hvad et publikum ønskede til en koncert. Noget rock, en ballade, mere rock og så videre, så man hele tiden holdt gang i folk og ikke blev uopmærksomme.

Han har det helt fint med, at de ikke eksperimenterede yderligere.

»Jeg var ikke vild med det. Michael Hardinger kunne godt lide det. Men det var jo mig, der blev kigget på. Han kunne stå ved siden af og hygge sig, men det var mig, den hang fast på, hvis det gik galt«.

Foto: Peter Hove Olesen Michael Bundesen tror godt, at det en dag kan lade sige gøre at optræde igen. Ikke på de store scener, men rundtomkring på nogle klubber.

Michael Bundesen tror godt, at det en dag kan lade sige gøre at optræde igen. Ikke på de store scener, men rundtomkring på nogle klubber. Foto: Peter Hove Olesen

Michael Bundesen fastholder øjenkontakten lidt længere, når han vil understrege, at et opfølgende spørgsmål ikke er nødvendigt.

Det gør han også ved interviewets sidste spørgsmål:

Hvordan vil du gerne huskes?

»Jeg vil gerne huskes som et venligt og varmt menneske, som frem for alt var musiker«, siger han.

»Det vil jeg gerne«.

----------

Redaktion

Tekst: Aske Hald Knudstrup

Foto: Peter Hove Olesen (samt arkiv)

Redigerende: Mette Olsen

Redaktør: Anders Godthjælp Nielsen